مانشستر يونايتد يعلن رحيل جيسي لينجارد بنهاية الموسم

الأربعاء، 01 يونيو 2022 - 17:30

كتب : FilGoal

حيسي لينجارد

أعلن نادي مانشستر يونايتد رحيل لاعبه جيسي لينجارد بنهاية تعاقده الموسم الجاري.

وأصبح لينجارد ثاني الراحلين عن صفوف الشياطين الحمر عقب الفرنسي بول بوجبا. (طالع التفاصيل)

وقضى لينجارد قرابة 20 عاما في صفوف يونايتد منذ انضمامه لفريق تحت 9 سنوات في 2001.

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وحصد موسم 2012-13 رفقة فريق الشباب لقب الدوري الإنجليزي تحت 21 عاما.

وخاض لينجارد عدة إعارات في دوري الدرجة الأولى، ومن ثم في 2014 لعب لأول مرة بقميص الشياطين الحمر تحت قيادة لويس فان جال.

ومنذ ذلك الحين خاض 232 مباراة سجل خلالها 35 هدفا وصنع 21.

وحصد رفقة الفريق الأول لقب الدوري الأوروبي وكأس الاتحاد وكأس الرابطة وكأس الدرع الخيرية.

الموسم المنصرم خاض لينجارد 22 مباراة سجل هدفين وصنع 1 في جميع المسابقات.

وارتبط اسم لينجارد (29 عاما) بعدة أندية إيطالية وإنجليزية ولم يتحدد وجهته بعد.

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