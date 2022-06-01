خبر في الجول - الكواليس الكاملة لمفاوضات انتقال رباعي سيدات طائرة الأهلي إلى الزمالك

أتم نادي الزمالك اتفاقه مع رباعي سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بعد انتهاء تعاقدهن مع الفريق الأحمر.

وحسم الزمالك تدعيم صفوف سيدات الطائرة بضم الرباعي فريدة العسقلاني ومريم متولي ومايا ممدوح ودانا شوقي.

وعلم FilGoal.com أن الرباعي سيوقع رسميا مع الزمالك خلال الساعات المقبلة بعد أن تم حسم جميع تفاصيل التعاقد.

وكان الأهلي قد دخل في مفاوضات لتجديد عقد لاعبات فريق الطائرة عقب نهاية الموسم المحلي والفوز بثنائية الدوري والكأس وقبل انطلاق بطولة إفريقيا مثلما حدث مع لاعبات كرة السلة.

وفي نفس التوقيت تقدم الزمالك بعروض مغرية من الناحية المادية للاعبات الأهلي من أجل تدعيم صفوفه.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي تقدم بعرض التجديد للاعبات الأهلي عقب نهاية الموسم المحلي وبالفعل جددت ست لاعبات تعاقدهن بينما لم يتم الوصول لاتفاق مع الرباعي الآخر.

وكشف رباعي سيدات الأهلي عن وصول عروض إليهن من فرق أخرى وطالبن بتقدير مادي خاصة مع تقديم نتائج مميزة للفريق خلال السنوات الماضية.

ورفض الأهلي الموافقة على الطلبات المادية التي تقدمت بها اللاعبات مشددا أن هناك سقفا للرواتب لا يمكن أن يتخطاه.

وكان عرض الزمالك المقدم في ذلك التوقيت يعادل ما يقرب من ثلاثة أضعاف عرض الأهلي من الناحية المادية.

وعندما اقتربت بطولة إفريقيا للأندية من الانطلاق طلب الجهاز الفني غلق باب الحديث عن التجديد أو العروض المقدمة من أجل التركيز في البطولة التي شهدت غياب دانا شوقي عن قائمة الفريق لأسباب فنية بسبب اعتماد الجهاز الفني على الثنائي شروق فؤاد وسهيلة وفيق.

وخلال بطولة إفريقيا أجرى الأهلي محاولة أخرى بالتواصل مع ممثلي اللاعبات للتفاوض من جديد ولكن في النهاية كان العرض المقدم من الأحمر أقل من نصف ما ستحصل عليه اللاعبات في الزمالك.

وتواصل أحد أعضاء مجلس إدارة الأهلي بشكل مباشر مع اللاعبات الأربعة لمعرفة طلباتهن المادية وشدد عضو إدارة الأهلي أنه لا يمكن تخطي سقف الرواتب.

وأوضح عضو مجلس إدارة الأهلي أن تخطي سقف الرواتب لن يؤثر فقط على فريق سيدات الطائرة ولكن على باقي الألعاب كذلك.

واستقرت لاعبات الأهلي على الرحيل إلى الزمالك بعد عدم الوصول لاتفاق بين الطرفين وشعورهن بتقدير القلعة البيضاء لمجهوداتهن خلال المواسم الماضية.