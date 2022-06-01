بدلا من ويمبلي.. ملعب ليستر يستضيف مباراة الدرع الخيرية بين سيتي وليفربول

ستقام مباراة الدرع الخيرية 2022 على ملعب ليستر سيتي بدلا من ملعب ويمبلي.

المباراة التي ستجمع بين مانشستر سيتي وليفربول ستقام يوم السبت 30 يوليو المقبل.

يلعب مانشستر سيتي المباراة بصفته بطل الدوري أمام ليفربول بطل كأس الاتحاد الإنجليزي.

سيتم استضافة النسخة 100 من مباراة الدرع الخيرية على ملعب ليستر الفائز باللقب الموسم الماضي، بسبب إقامة نهائي كأس الأمم الأوروبية للسيدات في ملعب ويمبلي خلال الأسبوع نفسه.

ستنطلق المباراة في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

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المباراة ستكون بداية موسم الكرة الإنجليزية 2022-2023، إذ ينطلق الدوري الإنجليزي بعدها بأيام.

ويشهد الموسم المقبل تعديلات في مواعيد انطلاق المسابقات في العالم بسبب إقامة كأس العالم 2022 في الشتاء لأول مرة في العصر الحديث.

وتحتضن قطر منافسات كأس العالم 2022 في الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

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