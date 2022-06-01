بدلا من ويمبلي.. ملعب ليستر يستضيف مباراة الدرع الخيرية بين سيتي وليفربول

الأربعاء، 01 يونيو 2022 - 13:31

كتب : FilGoal

هدف محمد صلاح في مانشستر سيتي

ستقام مباراة الدرع الخيرية 2022 على ملعب ليستر سيتي بدلا من ملعب ويمبلي.

المباراة التي ستجمع بين مانشستر سيتي وليفربول ستقام يوم السبت 30 يوليو المقبل.

يلعب مانشستر سيتي المباراة بصفته بطل الدوري أمام ليفربول بطل كأس الاتحاد الإنجليزي.

أخبار متعلقة
مانشستر يونايتد يعلن رحيل بوجبا الحكم على زوما في قضية ضرب القط جوندوجان يحكي ما دار في ذهنه خلال دقائق اقتناص سيتي للقب الدوري ماجواير: لا أفكر إلا في عائلتي.. لا يمكن أن تتجاوز الانتقادات الحدود

سيتم استضافة النسخة 100 من مباراة الدرع الخيرية على ملعب ليستر الفائز باللقب الموسم الماضي، بسبب إقامة نهائي كأس الأمم الأوروبية للسيدات في ملعب ويمبلي خلال الأسبوع نفسه.

ستنطلق المباراة في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

المباراة ستكون بداية موسم الكرة الإنجليزية 2022-2023، إذ ينطلق الدوري الإنجليزي بعدها بأيام.

ويشهد الموسم المقبل تعديلات في مواعيد انطلاق المسابقات في العالم بسبب إقامة كأس العالم 2022 في الشتاء لأول مرة في العصر الحديث.

وتحتضن قطر منافسات كأس العالم 2022 في الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

اقرأ أيضا

كواليس المفاوضات ليفربول مع صلاح

كواليس انتقال رباعي طائرة الأهلي إلى الزمالك

حقيقة الخلاف بين رمضان صبحي وتاكيس

رحيل لاعب جديد عن ريال مدريد

ليفربول مانشستر سيتي ليستر سيتي
نرشح لكم
ينافس رونالدو ودي بروين.. صلاح مرشح لجائزة لاعب العام من رابطة اللاعبين المحترفين مانشستر يونايتد يعلن رحيل جيسي لينجارد بنهاية الموسم ثنائي أرسنال ينافس فودين على جائزة أفضل شاب بالدوري الإنجليزي من رابطة المحترفين رسالة وداعية من بوجبا لمانشستر يونايتد وجماهيره مانشستر يونايتد يعلن رحيل بوجبا الحكم على زوما في قضية ضرب القط ماجواير: لا أفكر إلا في عائلتي.. لا يمكن أن تتجاوز الانتقادات الحدود جوندوجان يحكي ما دار في ذهنه خلال دقائق اقتناص سيتي للقب الدوري
أخر الأخبار
بولندا تفوز على ويلز في افتتاح دوري الأمم الأوروبية 11 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل الأرجنتين - ميسي ودي ماريا أساسيان أمام إيطاليا.. ومارتينيز يقود الهجوم 14 دقيقة | أمريكا
تشكيل إيطاليا - كيليني وبونوتشي يقودان الدفاع.. وبيلوتي في الهجوم ضد الأرجنتين 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
بسبب "الموز".. آلان باردو يرحل عن تدريب سسكا صوفيا بعد 34 يوما 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
حجازي يغيب عن لقاء غينيا لاستكمال التأهيل في إسبانيا.. وعودة أبو العلا 30 دقيقة | منتخب مصر
حوار في الجول - حُميد وفلفل يتحدثان عن رحلة النيجر وصراع الأهلي والزمالك في اليد ساعة | كرة يد
وزير الداخلية الفرنسي في مأزق بسبب أحداث نهائي دوري أبطال أوروبا ساعة | دوري أبطال أوروبا
مران الزمالك - عودة شيكابالا بعد فترة من الغياب ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كورتوا: أعتذر لأخي.. وكان يجب أن أرتمي بعيدا للتصدي لكرة صلاح 2 قائمة إيهاب جلال الأولية - اختيار 44 لاعبا لـ منتخب مصر لمواجهتي غينيا وإثيوبيا على طريقة إنريكي 3 اقتحام وقنابل غاز وسرقة.. تأخير نهائي دوري أبطال أوروبا "للمرة الثالثة" 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: حكم المحكمة الرياضية؟ توقعنا القرار.. وانتهى وقت الكلام