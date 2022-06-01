بيراميدز يكشف حقيقة الخلاف بين رمضان وتاكيس

شدد محمود فتح الله المدرب العام لنادي بيراميدز على أنه لا توجد أي مشكلة بين رمضان صبحي لاعب الفريق والمدرب تاكيس جونياس مشيرا إلى أن غياب اللاعب عن آخر مباراتين كان بسبب الإصابة.

وغاب رمضان صبحي عن آخر مباراتين لعبهما بيراميدز في الدوري أمام فيوتشر والمصري.

وقال محمود فتح الله في تصريحات لـ إم بي سي مصر: "لا توجد أي مشكلة بين رمضان صبحي وتاكيس جونياس".

وأضاف "اللاعب يعاني من شد في السمانة ولذلك لم يتواجد مع الفريق في آخر مباراتين وتم استبعاده من معسكر منتخب مصر".

وتابع "لا يوجد أي حديث بخصوص رحيل رمضان صبحي للزمالك، الأمر غير مطروح واللاعب في قمة تركيزه مع الفريق".

رمضان صبحي شارك في 15 مباراة مع بيراميدز هذا الموسم سجل خلالها هدفين وصنع ثلاثة آخرين.

وعن بنشرقي، قال: "لا يوجد أي رابط بين بنشرقي وبيراميدز، الأمر يكون مع الإدارة ولم يسألني أحد عن رأيي الفني فيه".

وأتم "بعيدا عن بيراميدز، بنشرقي لاعب كبير بالطبع وإضافة لأي فريق".

يذكر أن بيراميدز يتواجد في المركز الثاني للدوري المصري برصيد 43 نقطة من 21 مباراة.

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