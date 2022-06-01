مانشستر يونايتد يعلن رحيل بوجبا

أعلن مانشستر يونايتد رحيل لاعبه الفرنسي بول بوجبا عن صفوف النادي بنهاية عقده.

ولم يتم الاتفاق بين الطرفين على تجديد التعاقد خلال الموسم الماضي لتنتهي رحلة بول بوجبا مع الشياطين الحمر.

بوجبا انضم لأكاديمية مانشستر يونايتد بعمر 16 عاما من لوهافر في 2009 وحصد مع فريق الشباب كأس الاتحاد الإنجليزي.

تم تصعيد بوجبا بعدها للفريق الأول ولكنه لم يجدد تعاقده ليرحل في 2012 إلى يوفنتوس.

عاد بوجبا بعدها لمانشستر يونايتد في 2016 مقابل 89 مليون جنيه إسترليني.

شارك بوجبا مع مانشستر في 233 مباراة سجل خلالها 39 هدفا وصنع 51 آخرين.

وفاز بوجبا مع مانشستر بعد عودته بلقب كأس الرابطة والدرع الخيرية والدوري الأوروبي.

اقرأ أيضا

كواليس المفاوضات ليفربول مع صلاح

كواليس انتقال رباعي طائرة الأهلي إلى الزمالك

حقيقة الخلاف بين رمضان صبحي وتاكيس

رحيل لاعب جديد عن ريال مدريد