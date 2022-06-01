ينافس رونالدو ودي بروين.. صلاح مرشح لجائزة لاعب العام من رابطة اللاعبين المحترفين

الأربعاء، 01 يونيو 2022 - 18:16

كتب : FilGoal

محمد صلاح ضد ولفرهامبتون

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين قائمة المرشحين لأفضل لاعب في العام في إنجلترا.

وتواجد محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين للجائزة للمرة الأولى منذ 2017-2018 عندما فاز بالجائزة وقتها.

وجاءت قائمة المرشحين كالتالي:

أخبار متعلقة
تقرير: السوبر الإفريقي قد يقام بالمغرب بدلا من ويمبلي.. ملعب ليستر يستضيف مباراة الدرع الخيرية بين سيتي وليفربول الحكم على زوما في قضية ضرب القط مانشستر يونايتد يعلن رحيل بوجبا

محمد صلاح - ليفربول

ساديو ماني - ليفربول

كيفن دي بروين - مانشستر سيتي

هاري كين - توتنام

كريستانو رونالدو - مانشستر يونايتد

فيرجيل فان دايك - ليفربول

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الفائز في الحفل السنوي 9 يونيو في السابعة مساء بتوقيت لندن.

وتم الإعلان في وقت سابق عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب. (طالع التفاصيل)

محمد صلاح فاز بجائزة أفضل لاعب في العام من رابطة النقاد الرياضيين.

بينما فاز دي بروين بالجائزة من رابطة الدوري الإنجليزي.

وسبق لمحمد صلاح أن فاز بجائزة أفضل لاعب من رابطة اللاعبين المحترفين في 2017-2018.

صلاح حصد الحذاء الذهبي الثالث له في إنجلترا في موسمه الخامس مع ليفربول بالاشتراك مع سون هيونج مين لاعب توتنام.

صلاح حقق لقب هداف الدوري في 2017-2018 برصيد 32 هدفا ثم موسم 2018-2019 برصيد 22 هدفا.

وأصبح صلاح رابع لاعب يفوز باللقب ثلاث مرات بعد هنري وشيرار وكين.

وتساوى صلاح مع الثنائي هاري كين وألان شيرار خلف هنري بأربعة ألقاب.

وجمع محمد صلاح بين جائزتي أفضل الحذاء الذهبي وأفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي لموسم 2021-2022.

وأصبح صلاح ثاني لاعب في البريميرليج يجمع بين لقب الحذاء الذهبي وأفضل صانع ألعاب بعد هاري كين الموسم الماضي في الجائزة التي بدأت في موسم 2017-2018.

وانتقل محمد صلاح إلى ليفربول قادما من روما في 2017 ليسجل 156 هدفا ويصنع 63 آخرين في 254 مباراة.

صلاح فاز مع ليفربول بلقب الدوري ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وكأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي.

ليفربول محمد صلاح الدوري الإنجليزي لاعب العام
نرشح لكم
مانشستر يونايتد يعلن رحيل جيسي لينجارد بنهاية الموسم ثنائي أرسنال ينافس فودين على جائزة أفضل شاب بالدوري الإنجليزي من رابطة المحترفين رسالة وداعية من بوجبا لمانشستر يونايتد وجماهيره بدلا من ويمبلي.. ملعب ليستر يستضيف مباراة الدرع الخيرية بين سيتي وليفربول مانشستر يونايتد يعلن رحيل بوجبا الحكم على زوما في قضية ضرب القط ماجواير: لا أفكر إلا في عائلتي.. لا يمكن أن تتجاوز الانتقادات الحدود جوندوجان يحكي ما دار في ذهنه خلال دقائق اقتناص سيتي للقب الدوري
أخر الأخبار
حوار في الجول - حُميد وفلفل يتحدثان عن رحلة النيجر وصراع الأهلي والزمالك في اليد 13 دقيقة | كرة يد
وزير الداخلية الفرنسي في مأزق بسبب أحداث نهائي دوري أبطال أوروبا 21 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مران الزمالك - عودة شيكابالا بعد فترة من الغياب 49 دقيقة | الكرة المصرية
ينافس رونالدو ودي بروين.. صلاح مرشح لجائزة لاعب العام من رابطة اللاعبين المحترفين ساعة | الدوري الإنجليزي
كامافينجا يعترف بالحديث مع تشواميني عن الانضمام لريال مدريد ساعة | الكرة الأوروبية
الزمالك يكشف موعد عودة بنشرقي لـ الزمالك ساعة | الكرة المصرية
استدعاء حمزة المثلوثي لمنتخب تونس ساعة | الكرة الإفريقية
مصدر من الاتحاد لـ في الجول: مفاضلة بين إسباني ويوناني لتدريب فريق السلة ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كورتوا: أعتذر لأخي.. وكان يجب أن أرتمي بعيدا للتصدي لكرة صلاح 2 قائمة إيهاب جلال الأولية - اختيار 44 لاعبا لـ منتخب مصر لمواجهتي غينيا وإثيوبيا على طريقة إنريكي 3 اقتحام وقنابل غاز وسرقة.. تأخير نهائي دوري أبطال أوروبا "للمرة الثالثة" 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: حكم المحكمة الرياضية؟ توقعنا القرار.. وانتهى وقت الكلام