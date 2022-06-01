كرة يد - مروة عيد تحصد جائزة أفضل لاعبة في الدوري الفرنسي

حصدت مروة عيد جائزة أفضل لاعبة في الدوري الفرنسي لكرة اليد سيدات.

وأعلن الموقع الرسمي للدوري الفرنسي في وقت سابق ترشيح ثماني لاعبات إلى جائزة أفضل لاعبة في الموسم من بينهم مروة عيد.

ويتم منح الفائزة جائزة أفضل لاعبة في الدوري الفرنسي عن طريق تصويت للثماني لاعبات الأفضل في الثمانية أشهر منذ سبتمبر إلى مايو ثم تصويت الجماهير.

ولم يسبق لأي لاعبة من فريق نيس حصد لقب جائزة أفضل لاعبة في الدوري الفرنسي منذ بداية الجائزة في موسم 2008 - 2009.

وسجلت لاعبة نيس 143 هدفا في 22 مباراة خاضتهم في الموسم من أصل 26 في الدوري، كما حصدت جائزة هدافة المسابقة.

وجاء تسجيل مروة عيد للأهداف بمعدل 6.5 هدفا في المباراة الواحدة، ونجحت في تسجيل 45 رمية جزائية.

وأنهى فريق نيس منافسات الدوري الفرنسي في المركز السابع برصيد 51 نقطة.

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