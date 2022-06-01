ثنائي أرسنال ينافس فودين على جائزة أفضل شاب بالدوري الإنجليزي من رابطة المحترفين

يتنافس فيل فودين لاعب مانشستر سيتي مع الثنائي بوكايو ساكا وإيمل سميث رو من أرسنال وريس جيمز على جائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي من رابطة المحترفين.

فودين تألق في مشوار سيتي الذي انتهى بالتتويج بالدوري الإنجليزي في الجولة الأخيرة بعد صراع شرس مع ليفربول.

كما لمع اسم ساكا وسميث رو هذا الموسم مع المدفعجية.

سيتم الإعلان عن الفائز يوم الخميس 9 يونيو.

وجاءت قائمة المرشحين على النحو التالي:

بوكايو ساكا - أرسنال

إيميل سميث رو - ارسنال

كونور جالاجر - كريستال بالاس

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فيل فودين - مانشستر سيتي

ريس جيمس - تشيلسي

جاكوب رامسي - أستون فيلا

وكان محمد صلاح نجم ليفربول قد توج بجائزة أفضل لاعب في الموسم من قبل رابطة اللاعبين المحترفين الممنوحة بتصويت الجماهير.

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