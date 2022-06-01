رسالة وداعية من بوجبا لمانشستر يونايتد وجماهيره

الأربعاء، 01 يونيو 2022 - 15:55

كتب : FilGoal

بول بوجبا وروبن نيفيز

وجه بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الذي أعلن انفصاله عن النادي رسالة لجماهير الشياطين الحمر بعد إعلان رحيله رسميا.

أعلن مانشستر يونايتد يوم الأربعاء رحيل لاعبه الفرنسي بول بوجبا عن صفوف النادي بنهاية عقده.

وقال بوجبا عبر حسابه الشخصي على تويتر: "أشعر بالفخر لأنني لعبت لهذا النادي".

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وأضاف "هناك العديد من اللحظات والذكريات الجميلة ولكن الأهم من ذلك كان الدعم غير المحدود من الجماهير".

وأتم رسالته قائلا "شكرا مانشستر يونايتد".

ولم يتم الاتفاق بين الطرفين على تجديد التعاقد خلال الموسم الماضي لتنتهي رحلة بول بوجبا مع الشياطين الحمر.

بوجبا انضم لأكاديمية مانشستر يونايتد بعمر 16 عاما من لوهافر في 2009 وحصد مع فريق الشباب كأس الاتحاد الإنجليزي.

تم تصعيد بوجبا بعدها للفريق الأول ولكنه لم يجدد تعاقده ليرحل في 2012 إلى يوفنتوس.

عاد بوجبا بعدها لمانشستر يونايتد في 2016 مقابل 89 مليون جنيه إسترليني.

شارك بوجبا مع مانشستر في 233 مباراة سجل خلالها 39 هدفا وصنع 51 آخرين.

وفاز بوجبا مع مانشستر بعد عودته بلقب كأس الرابطة والدرع الخيرية والدوري الأوروبي.

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