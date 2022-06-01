كواليس مفاوضات صلاح وليفربول- راتب مفاجئ ومدة التعاقد.. ورغبة الاستمرار في إنجلترا

كشف جيمس بيرس صحفي ذا أثليتك كواليس مفاوضات ليفربول مع محمد صلاح لتجديد تعاقده ومستقبل هداف الدوري الإنجليزي حال الرحيل عن الريدز.

صلاح أوضح في وقت سابق قبل نهائي دوري أبطال أوروبا عن استمراره في ليفربول الموسم المقبل بدون أي شك.

ذا أثليتك كشف أن صلاح سيرفض أي عرض يقدم له للرحيل عن ليفربول الصيف الحالي.

وإذا لم يتلق صلاح عرضا أفضل من ليفربول فسيرحل بشكل مجاني الصيف المقبل.

ويفضل ابن الـ29 عاما الاستمرار في الدوري الإنجليزي الممتاز على اللعب خارج إنجلترا.

يصر مالكو ليفربول على رغبتهم في الإبقاء على صلاح ويقود مايك جوردون رئيس مجموعة فينواي الرياضية المفاوضات مع وكيل أعمال محمد صلاح بدلا من المدير الرياضي الحالي مايكل إدواردز أو القادم جوليان وارد.

ومع ذلك لم تكن هناك محادثات وجها لوجه منذ ديسمبر عندما سافر رامي عباس المقيم في دبي إلى ميامي للقاء جوردون.

خلال تلك المفاوضات أصبح من الواضح أن هناك تباينا كبيرا بين ما يريده أحد الطرفين وما يرغب الآخر في تقديمه وتم تقديم مجموعة من الطلبات في وقت لاحق عبر البريد الإلكتروني ولكن المواجهة استمرت خلال النصف الثاني من الموسم.

مصادر قريبة من محمد صلاح أوضحت لـ ذا أثليتك أن عرض ليفربول للتجديد كان زيادة الراتب بنسبة 15% وهو ما شعروا أنه لا يقدر مكانته في كرة القدم العالمية.

ذا أثليتك كشف أن مدة التعاقد لا تمثل أي مشكلة بالنسبة لمحمد صلاح رغم التكهنات الأخيرة، فاللاعب المصري على استعداد لتوقيع صفقة جديدة لمدة عامين إذا كانت الشروط مناسبة.

لا يبحث صلاح عن ضمان لعقد مدته أربع سنوات واللاعب مقتنع بأنه سيواصل تقديم أعلى مستوى حتى منتصف الثلاثينيات من عمره.

صلاح حصد الحذاء الذهبي الثالث له في إنجلترا في موسمه الخامس مع ليفربول بالاشتراك مع سون هيونج مين لاعب توتنام.

صلاح حقق لقب هداف الدوري في 2017-2018 برصيد 32 هدفا ثم موسم 2018-2019 برصيد 22 هدفا.

وأصبح صلاح رابع لاعب يفوز باللقب ثلاث مرات بعد هنري وشيرار وكين.

وتساوى صلاح مع الثنائي هاري كين وألان شيرار خلف هنري بأربعة ألقاب.

وجمع محمد صلاح بين جائزتي أفضل الحذاء الذهبي وأفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي لموسم 2021-2022.

وأصبح صلاح ثاني لاعب في البريميرليج يجمع بين لقب الحذاء الذهبي وأفضل صانع ألعاب بعد هاري كين الموسم الماضي في الجائزة التي بدأت في موسم 2017-2018.

وانتقل محمد صلاح إلى ليفربول قادما من روما في 2017 ليسجل 156 هدفا ويصنع 63 آخرين في 254 مباراة.

صلاح فاز مع ليفربول بلقب الدوري ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وكأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي.

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