الثالث.. بيل يعلن رحيله عن ريال مدريد

أعلن الويلزي جاريث بيل نهاية مشواره مع ريال مدريد بعد تسع سنوات قضاها في النادي.

وينتهي عقد جاريث بيل مع ريال مدريد يونيو المقبل.

وقال بيل عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أكتب هذه الرسالة لأقول شكرا لكل زملائي في السابق والحاضر والمدربين والطاقم والمشجعين الذين دعموني".

وأضاف "وصلت إلى هنا منذ تسع سنوات، شاب صغير أراد تحقيق حلمه باللعب مع ريال مدريد وارتداء القميص الأبيض واللعب في سنتياجو بيرنابيو لكي أفوز بالألقاب وباللقب الذي اشتهر به النادي، دوري أبطال أوروبا".

وتابع "يمكنني النظر للخلف الآن والقول أن الحلم أصبح حقيقة وأكثر بكثير، أن أكون جزء من تاريخ النادي وأحقق ما حققته كلاعب لريال مدريد فهذا أمر رائع وتجربة لن أنساها".

وأتم "أريد أن أشكر أيضا الرئيس فلورنتينو بيريز وخوسيه أنخيل سانشيز والإدارة على منحي الفرصة للعب لهذا النادي، معا صنعنا لحظات ستبقى خالدة في تاريخ النادي وكرة القدم".

بيل لعب 258 مباراة مع ريال مدريد سجل خلالها 106هدفا وصنع 67 آخرين.

وفاز مع الملكي بخمسة ألقاب لدوري أبطال أوروبا، 4 مرات كأس العالم للأندية، 3 ألقاب للدوري الإسباني والسوبر الإسباني والسوبر الأوروبي، لقب كأس الملك مرة واحدة.

وأعلن إيسكو لاعب ريال مدريد في وقت سابق نهاية رحلته مع الفريق بعد 9 سنوات.

وقال إيسكو عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "بعد 9 سنوات أنتهت رحلتي مع ريال مدريد، النادي الذي أتاح لي تحقيق كل الأحلام التي كنت أحلم بها عندما كنت طفلا".

وأضاف "عندما يطرق ريال مدريد بابك لا يمكنك الرفض، باستثناء بعض الحالات الخاصة"، ويبدو أنه يقصد كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الذي مدد عقده مع ناديه الفرنسي ورفض الانتقال للملكي.

وتابع إيسكو "أود أن أشكر زملائي في الفريق والمدربين والعاملين في الفريق والعاملين في فالديبيباس وسانتياجو برنابيو".

وأتم البالغ من العمر 30 عاما "كما أشكر كل المشجعين الذين رحبوا بي بطريقة رائعة منذ اليوم الأول. هلا مدريد إلى الأبد".

ولعب الدولي الإسباني 356 مباراة بقميص ريال مدريد، سجل فيها 53 هدفا وصنع 56.

وتوج إيسكو بـ19 بطولة مع الميرينجي منها 5 ألقاب دوري أبطال أوروبا.

ولحق إيسكو بزميله مارسيلو الذي أعلن أيضا رحيله عن ريال مدريد قبل ساعات.

وقال مارسيلو أثناء الاحتفال بلقب دوري أبطال أوروبا الـ14 وسط جماهير فريقه: "أنا سعيد جدا بما قدمته، وأشعر بالرضا، أنهيت رحلتي في مدريد كلاعب لكني سأكون جزءًا من هذا النادي بالتأكيد لأن هذه هي حياتي".

وشدد "سألعب لفترة في فريق آخر ثم أعود إلى هنا".

وتابع "إنه ليس يوم حزن بل يوم فرح. أنا سعيد للغاية، لقد مرت سنوات من السعادة هنا".

وأتم "هذا هو أفضل فريق في العالم، أنا أحب هذا النادي، أحب جماهيره".

وساهم اللاعب صاحب الـ34 عاما في 15 عاما مع ريال مدريد في التتويج بـ 23 بطولة.

كما شارك مع النادي في 529 مباراة تمكن خلالهم من تسجيل 41 هدفا وصناعة 101 هدف.

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