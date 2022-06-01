اسكواش - علي فرج يستعيد قمة التصنيف.. واستمرار صدارة نوران جوهر

استعاد علي فرج لاعب وادي دجلة صدارة التصنيف العالمي للاسكواش من النيوزلاندي بول كول بعد ثلاثة أشهر من تواجد النيوزلاندي على القمة.

ورفع علي فرج رصيده إلى 27 شهرا من صدارة التصنيف العالمي كثالث أكثر مصري تصدرا لقمة الترتيب، ويفصل فرج ستة أشهر فقط عن معادلة رقم عمرو شبانة.

وبخلاف صعود فرج إلى قمة الترتيب وهبوط بول كول للمركز الثاني لم يحدث تغيير على العشرة مراكز الأولى.

وتشهد المراكز العشرة الأولى تواجد سبع مصريين دون تغيير في ترتيبهم بخلاف علي فرج، إذ استمر محمد الشوربجي في المركز الثالث يليه مصطفى عسل رابعا.

بينما استمر طارق مؤمن في المركز السادس وجاء مازن هشام ثامنا يليه مروان الشوربجي وأخيرا فارس الدسوقي في المركز العاشر.

أما على مستوى السيدات فاستمرت نوران جوهر على قمة الترتيب رغم تقليص نور الشربيني صاحبة المركز الثاني لفارق النقاط.

ولم تشهد المراكز العشرة الأولى تغييرا سوى صعود روان العربي للمركز السابع وهبوط سلمى هاني للمركز الثامن.

وواصلت هانيا الحمامي حفاظها على المركز الثالث في الترتيب العالمي.

ويشهد تصنيف السيدات تواجد خمس لاعبات مصريات في المراكز العشر الأولى.

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