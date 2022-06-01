اسكواش - علي فرج يستعيد قمة التصنيف.. واستمرار صدارة نوران جوهر

الأربعاء، 01 يونيو 2022 - 13:00

كتب : محمد سمير

علي فرج

استعاد علي فرج لاعب وادي دجلة صدارة التصنيف العالمي للاسكواش من النيوزلاندي بول كول بعد ثلاثة أشهر من تواجد النيوزلاندي على القمة.

ورفع علي فرج رصيده إلى 27 شهرا من صدارة التصنيف العالمي كثالث أكثر مصري تصدرا لقمة الترتيب، ويفصل فرج ستة أشهر فقط عن معادلة رقم عمرو شبانة.

وبخلاف صعود فرج إلى قمة الترتيب وهبوط بول كول للمركز الثاني لم يحدث تغيير على العشرة مراكز الأولى.

أخبار متعلقة
اسكواش - نور الطيب تواصل التألق.. وتأهل الشوربجي ونوران لنصف نهائي الجونة اسكواش – علي فرج والشربيني يعبران دون مفاجآت إلى ربع نهائي بطولة الجونة اسكواش - محمد الشوربجي ونوران جوهر والطيب إلى ربع نهائي بطولة الجونة اسكواش - انطلاق بطولة الجونة الدولية البلاتينية غدا

وتشهد المراكز العشرة الأولى تواجد سبع مصريين دون تغيير في ترتيبهم بخلاف علي فرج، إذ استمر محمد الشوربجي في المركز الثالث يليه مصطفى عسل رابعا.

بينما استمر طارق مؤمن في المركز السادس وجاء مازن هشام ثامنا يليه مروان الشوربجي وأخيرا فارس الدسوقي في المركز العاشر.

أما على مستوى السيدات فاستمرت نوران جوهر على قمة الترتيب رغم تقليص نور الشربيني صاحبة المركز الثاني لفارق النقاط.

ولم تشهد المراكز العشرة الأولى تغييرا سوى صعود روان العربي للمركز السابع وهبوط سلمى هاني للمركز الثامن.

وواصلت هانيا الحمامي حفاظها على المركز الثالث في الترتيب العالمي.

ويشهد تصنيف السيدات تواجد خمس لاعبات مصريات في المراكز العشر الأولى.

اقرأ أيضا

كواليس المفاوضات مع صلاح

تحديد سعر ماني

بيع ميلان

مواجهات نارية في دوري أمم أوروبا

اسكواش علي فرج نوران جوهر نور الشربيني محمد الشوربجي
نرشح لكم
خبر في الجول - الكواليس الكاملة لمفاوضات انتقال رباعي سيدات طائرة الأهلي إلى الزمالك تنس - بعد لقاء ماراثوني.. نادال يقهر دجوكوفيتش ويعبر لنصف نهائي رولان جاروس اسكواش - نور الطيب تواصل التألق.. وتأهل الشوربجي ونوران لنصف نهائي الجونة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022 – تعرف على مجموعات مصر في الرياضات الجماعية كرة طائرة - هزيمة سيدات الأهلي في نهائي إفريقيا أمام البنك الكيني تنس - مفاجآت دور الـ16.. ميدفيديف وتسيتسيباس يودعان رولان جاروس اسكواش – علي فرج والشربيني يعبران دون مفاجآت إلى ربع نهائي بطولة الجونة كرة طائرة - سيدات الأهلي إلى نهائي بطولة إفريقيا
أخر الأخبار
تقرير: السوبر الإفريقي قد يقام بالمغرب 11 دقيقة | الكرة الإفريقية
بدلا من ويمبلي.. ملعب ليستر يستضيف مباراة الدرع الخيرية بين سيتي وليفربول ساعة | الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد يعلن رحيل بوجبا ساعة | الدوري الإنجليزي
الحكم على زوما في قضية ضرب القط ساعة | الدوري الإنجليزي
اسكواش - علي فرج يستعيد قمة التصنيف.. واستمرار صدارة نوران جوهر ساعة | رياضات أخرى
ماجواير: لا أفكر إلا في عائلتي.. لا يمكن أن تتجاوز الانتقادات الحدود ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - الكواليس الكاملة لمفاوضات انتقال رباعي سيدات طائرة الأهلي إلى الزمالك ساعة | رياضات أخرى
جوندوجان يحكي ما دار في ذهنه خلال دقائق اقتناص سيتي للقب الدوري 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كورتوا: أعتذر لأخي.. وكان يجب أن أرتمي بعيدا للتصدي لكرة صلاح 2 قائمة إيهاب جلال الأولية - اختيار 44 لاعبا لـ منتخب مصر لمواجهتي غينيا وإثيوبيا على طريقة إنريكي 3 اقتحام وقنابل غاز وسرقة.. تأخير نهائي دوري أبطال أوروبا "للمرة الثالثة" 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: حكم المحكمة الرياضية؟ توقعنا القرار.. وانتهى وقت الكلام