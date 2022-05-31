مباراة متكررة وثأر قديم ولقاء بعد غياب طويل.. مواجهات نارية في دوري الأمم الأوروبية

ساعات تفصلنا عن بداية النسخة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية لموسم 2022-23، حيث تنطلق أول مباريات البطولة غدا الأربعاء.

دوري الأمم الأوروبية بطولة رسمية أقيمت لاستبدال المباريات الودية للمنتخبات خلال فترة التوقف الدولي ومنح المواجهات تنافسا أكبر بجانب الربح الإقتصادي.

وتقسم المسابقة إلى مستويين: الأول يضم أول 16 منتخبا في تصنيف فيفا بينما الثاني يضم المنتخبات المصنفة من الـ17 إلى 32.

ويقدم لكم FilGoal.com المواجهات النارية التي تحملها الجولة الأولى من منافسات المسابقة في المستوى الأول:

المجموعة الأولى

كرواتيا x فرنسا

مواجهة متكررة في آخر بطولتين رسميتين، الأولى في نهائي كأس العالم 2018 وفارت فرنسا باللقب والآخرى في يورو 2020 وفاز الديوك أيضا.

وتقام المباراة في الـ6 من يونيو في "بولجه" في كرواتيا ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الأمم الأوروبية.

ولم تفز كرواتيا أمام فرنسا حامل لقب النسخة الماضية في الـ8 مناسبات التي جمعت بين المنتخبين، حيث فازت فرنسا 6 مرات وتعادلا في مواجهتين.

وتعود آخر مواجهة رسمية بين المنتخبين في دور مجموعات يورو 2020 والتي انتهت بفوز الديوك بهدفين مقابل لا شيء.

المجموعة الثانية

إسبانيا x البرتغال

يتقابل المنتخبين في الـ6 من يونيو المقبل على ملعب "بينتو فايارمين" في إسبانيا ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية.

تواجه المنتخبين في 38 منافسة، فاز ماتادور بـ18 مواجهة بينما فاز البرتغال بـ6 فقط والتعادل حسم الـ16 مباراة المتبقيين.

وتعود آخر مواجهة رسمية بين المنتخبين إلى دور مجموعات كأس العالم 2018 وانتهت بالتعادل السلبي.

المجموعة الثالثة

إيطاليا x ألمانيا

تقام المباراة في الـ4 من يونيو على ملعب " ريناتو دالارا" في إيطاليا في ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية.

وتواجه المنتخبين في 35 مناسبة، فاز منتخب إيطاليا 15 مرة بينما فازت ألمانيا في 8 وتعادل المنتخبين في 12 مواجهة.

وتعود آخر مواجهة رسمية بين المنتخبين في ربع نهائي يورو 2016 وفازت إيطاليا بركلات الترجيح بعدما انتهت الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

ألمانيا x إنجلترا

مواجهة تحمل في طياتها رائحة الثأر المنتظر من الماكينات الألمانية بعدما ودعوا بطولة يورو 2020 على يد الأسود الثلاثة.

وتقام المباراة في الـ7 من يونيو على ملعب "أليانز أرينا" في ألمانيا في ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية.

تواجه المنتخبين في 33 مناسبة، فاز منتخب ألمانيا في 15 مواجهة بينما فاز إنجلترا في 14 وتعادلوا في 4.

وتعود آخر مواجهة رسمية بين المنتخبين في دور الـ16 يورو 2020، وفاز إنجلترا بهدفين مقابل لا شيء.

المجموعة الرابعة

بلجيكا x هولندا

مواجهة تعود بعد غياب طويل، فآخر مباراة رسمية أقيمت بين المنتخبين في دور المجموعات كأس العالم 1998 وانتهت بالتعادل.

وتقام المباراة في الـ3 من يونيو على ملعب "الملك بودوان" في بلجيكا ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية.

وتواجه المنتخبين في 127 مناسبة، فازت هولندا في 55 بينما بلجيكا في 41 وتعادلوا في 31 مواجهة.

اقرأ أيضا:

غياب صلاح عن تشكيل الأفضل في أوروبا

عودة مهاجم الأهلي

موقف حسام حسن القانوني من تدريب المصري

تفاصيل استبعاد فتوح من منتخب مصر