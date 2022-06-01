الكشف عن قيمة بيع ميلان

ذكر نادي ميلان في بيان رسمي أن مجموعة ريد بيرد كابيتال توصلت إلى إتفاق مع إليوت من أجل الاستحواذ على النادي.

حسب البيان، أعلنت شركات "شركاء ريد بيرد كابيتال" و "مستشارو أليوت المملكة المتحدة" أنهما قد أبرما اتفاقية نهائية لـصالح ريد بيرد للاستحواذ على نادي ميلان، سيتم الانتقال إلى ملكية جديدة خلال الصيف، مع إغلاق متوقع في موعد أقصاه سبتمبر 2022

الصفقة التي قدرت قيمة النادي عند 1.2 مليار يورو، ستشهد احتفاظ إليوت بأسهم قليلة في النادي ومقاعد في مجلس الإدارة، مما يعزز الشراكة بين ريد بيرد ومجموعة إليوت التي ستواصل تعزيز التقدم الذي حدث تحت إشرافها على مدار الـ4 أعوام الماضية في النادي.

وقال جوردون سينجر الشريك الإداري في إليوت لموقع ميلان: "عندما استحوذت إليوت على ميلان في 2018، ورثنا ناديا له تاريخ هائل، ولكن مع مشاكل مالية خطيرة وأداء رياضي متواضع".

وأضاف "كانت خطتنا بسيطة، هي خلق الاستقرار المالي، وإعادة ميلان إلى المكان الذي ينتمي إليه. اليوم، أعتقد أننا حققنا كلا الأمرين.

فيما قال جيري كاردينالي مؤسس ريد بيرد لموقع ميلان: "يشرفنا أن نكون جزءًا من تاريخ ميلان اللامع ونحن متحمسون للعب دور في الفصل التالي للروسونيري".

وأكمل "نسعى لإعادة ميلان إلى مكانه الصحيح على قمة كرة القدم الإيطالية والأوروبية والعالمية".

ووقع كاردينالي عقدا للاستحواذ على الحصة الأكبر في نادي ميلان الإيطالي.

وتم توقيع عقود بيع النادي خلال الأيام السابقة في سرية تامة وبعيدا عن مدينة ميلانو الإيطالية.

شركة "RedBird" الأمريكية تدير رؤوس أموال بقيمة 6 مليار يورو في عديد القطاعات أبرزها الرياضة والشحن والخدمات المالية.

"تستثمر "RedBird" بعقلية ريادة الأعمال وبناء الشركات، مع التركيز على زيادة رأس المال ومضاعفة عوائد حقوق الملكية على مدى فترات الاحتفاظ الطويلة"، بحسب موقع الشركة.

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