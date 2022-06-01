الكشف عن قيمة بيع ميلان

الأربعاء، 01 يونيو 2022 - 11:21

كتب : FilGoal

احتفالات جماهير ميلان - ميلان X ساسولو

ذكر نادي ميلان في بيان رسمي أن مجموعة ريد بيرد كابيتال توصلت إلى إتفاق مع إليوت من أجل الاستحواذ على النادي.

حسب البيان، أعلنت شركات "شركاء ريد بيرد كابيتال" و "مستشارو أليوت المملكة المتحدة" أنهما قد أبرما اتفاقية نهائية لـصالح ريد بيرد للاستحواذ على نادي ميلان، سيتم الانتقال إلى ملكية جديدة خلال الصيف، مع إغلاق متوقع في موعد أقصاه سبتمبر 2022

الصفقة التي قدرت قيمة النادي عند 1.2 مليار يورو، ستشهد احتفاظ إليوت بأسهم قليلة في النادي ومقاعد في مجلس الإدارة، مما يعزز الشراكة بين ريد بيرد ومجموعة إليوت التي ستواصل تعزيز التقدم الذي حدث تحت إشرافها على مدار الـ4 أعوام الماضية في النادي.

أخبار متعلقة
كواليس مفاوضات صلاح وليفربول- راتب مفاجئ ومدة التعاقد.. ورغبة الاستمرار في إنجلترا مواعيد مباريات اليوم 1 يونيو 2022 والقنوات الناقلة.. النهائي وملحق إسبانيا وتصفيات إفريقيا أثليتك: ليفربول يحدد سعر ماني.. وتغييرات قادمة في الوسط والهجوم إنسيني يرد على إمكانية اعتزاله اللعب دوليا بقميص إيطاليا

وقال جوردون سينجر الشريك الإداري في إليوت لموقع ميلان: "عندما استحوذت إليوت على ميلان في 2018، ورثنا ناديا له تاريخ هائل، ولكن مع مشاكل مالية خطيرة وأداء رياضي متواضع".

وأضاف "كانت خطتنا بسيطة، هي خلق الاستقرار المالي، وإعادة ميلان إلى المكان الذي ينتمي إليه. اليوم، أعتقد أننا حققنا كلا الأمرين.

فيما قال جيري كاردينالي مؤسس ريد بيرد لموقع ميلان: "يشرفنا أن نكون جزءًا من تاريخ ميلان اللامع ونحن متحمسون للعب دور في الفصل التالي للروسونيري".

وأكمل "نسعى لإعادة ميلان إلى مكانه الصحيح على قمة كرة القدم الإيطالية والأوروبية والعالمية".

ووقع كاردينالي عقدا للاستحواذ على الحصة الأكبر في نادي ميلان الإيطالي.

وتم توقيع عقود بيع النادي خلال الأيام السابقة في سرية تامة وبعيدا عن مدينة ميلانو الإيطالية.

شركة "RedBird" الأمريكية تدير رؤوس أموال بقيمة 6 مليار يورو في عديد القطاعات أبرزها الرياضة والشحن والخدمات المالية.

"تستثمر "RedBird" بعقلية ريادة الأعمال وبناء الشركات، مع التركيز على زيادة رأس المال ومضاعفة عوائد حقوق الملكية على مدى فترات الاحتفاظ الطويلة"، بحسب موقع الشركة.

اقرأ أيضا:

أزمة قبل تصفيات أمم إفريقيا

مواجهات نارية في دوري أمم أوروبا

المصري الأول في أرسنال

ملك يعرف طريق العودة من الموت

ميلان
نرشح لكم
الثالث.. بيل يعلن رحيله عن ريال مدريد مواعيد مباريات اليوم 1 يونيو 2022 والقنوات الناقلة.. النهائي وملحق إسبانيا وتصفيات إفريقيا أثليتك: ليفربول يحدد سعر ماني.. وتغييرات قادمة في الوسط والهجوم لماذا لم أفز بالكرة الذهبية.. باتو يجيب عن أسئلة شغلت جيلا كاملا إنسيني يرد على إمكانية اعتزاله اللعب دوليا بقميص إيطاليا الأكثر تتويجا.. إنتر يتوج بالدوري الإيطالي للشباب "بريمافيرا" هازارد: لم أفكر في الرحيل عن ريال مدريد.. حتى لو كان جاء مبابي مؤتمر مانشيني: مباراة الأرجنتين ستنهي دورة حياة لمنتخب إيطاليا
أخر الأخبار
جوندوجان يحكي ما دار في ذهنه خلال دقائق اقتناص سيتي للقب الدوري 7 دقيقة | الدوري الإنجليزي
العطار: لاعبو الأهلي وصلاح ينضمون لمعسكر مصر اليوم.. وموعد طرح تذاكر غينيا 32 دقيقة | منتخب مصر
تنس - بعد لقاء ماراثوني.. نادال يقهر دجوكوفيتش ويعبر لنصف نهائي رولان جاروس 37 دقيقة | رياضات أخرى
بيراميدز يكشف حقيقة الخلاف بين رمضان وتاكيس 48 دقيقة | الكرة المصرية
تغريم لامبارد بسبب تصريحاته عن صلاح والتحكيم 57 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الثالث.. بيل يعلن رحيله عن ريال مدريد ساعة | الدوري الإسباني
الكشف عن قيمة بيع ميلان ساعة | الكرة الأوروبية
مواعيد مباريات اليوم 1 يونيو 2022 والقنوات الناقلة.. النهائي وملحق إسبانيا وتصفيات إفريقيا ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كورتوا: أعتذر لأخي.. وكان يجب أن أرتمي بعيدا للتصدي لكرة صلاح 2 قائمة إيهاب جلال الأولية - اختيار 44 لاعبا لـ منتخب مصر لمواجهتي غينيا وإثيوبيا على طريقة إنريكي 3 اقتحام وقنابل غاز وسرقة.. تأخير نهائي دوري أبطال أوروبا "للمرة الثالثة" 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: حكم المحكمة الرياضية؟ توقعنا القرار.. وانتهى وقت الكلام