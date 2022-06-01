جوندوجان يحكي ما دار في ذهنه خلال دقائق اقتناص سيتي للقب الدوري

الأربعاء، 01 يونيو 2022 - 12:33

كتب : FilGoal

إلكاي جوندوجان في ملحمة أستون فيلا

استرجع إلكاي جوندوجان لاعب مانشستر سيتي ما دار في ذهنه خلال الدقائق التي حسمت لقب الدوري الإنجليزي لصالح ناديه.

جوندوجان سجل هدفين حاسمين في الفوز 3-2 على أستون فيلا بالجولة الأخيرة من الدوري لينهي الصراع مع ليفربول متقدما بنقطة ويقتنص اللقب.

وقال جوندوجان عن دراما الجولة الأخيرة: "ربما كان القدر له دور، ربما كان قليلا من الحظ".

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وأضاف في تصريحات نشرها موقع ناديه "كنت في المكان الصحيح مرتين وتمكنت من التسجيل، لم يكن أمامي سوى هذا الخيار".

اللاعب البالغ من العمر 31 عاما دخل كبديل في الشوط الثاني مع تأخرلسيتي بنتيجة 2-0 أمام أستون فيلا.

وتابع "كان أمامنا 20 دقيقة فقط، كنا متأخرين 2-0 لذا كل ما أردته أن أحاول الدخول إلى منطقة الجزاء والانتظار حيث قد يكون الخطر".

وواصل "الهدف الأول جاء من رأسية، علمت أن رحيم ستيرلنج سيذهب إلى خط المرمى ثم يرسل العرضية".

وأردف "شعرت أن الخطر قد يكون في وجودي بالقائم الثاني والكرة كانت مثالية لأكون صادقا. كان علي فقط أن أضع رأسي وألمس الكرة لتهز الشباك".

واستمر في حديثه "أما الهدف الثالث، نعلم جميعا جودة كفين دي بروين في هذه المواقف، وهو إرسال الكرة إلى القائم الثاني، لذلك، كان التوقيت مهما لتوقع متى كان سيلعب الكرة".

وأتم "الأمر فقط كان يتعلق بالركض ومحاولة الوجود في المكان المناسب، والتوقيت كان مثاليا كذلك".

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