تغريم لامبارد بسبب تصريحاته عن صلاح والتحكيم

الأربعاء، 01 يونيو 2022 - 11:43

كتب : FilGoal

فرانك لامبارد - تشيلسي

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تغريم فرانك لامبارد المدير الفني لـ إيفرتون بعد اعتراضه على حكم مباراته أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي.

واعترض لامبارد عقب المباراة على عدم حصول إيفرتون على ركلة جزاء بسبب خطأ ارتُكب ضد لاعبه أنطوني جوردون من قبل جويل ماتيب لاعب الريدز.

وفرضت لجنة التحقيق غرامة على فرانك لامبارد قيمتها 30 ألف جنيه استرليني.

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مطلع الشهر الماضي أدين لامبارد بخرق لوائح الاتحاد عقب التعليقات الإعلامية التي أدلى بها بعد مباراة إيفرتون وليفربول يوم الأحد 24 أبريل، هذه التعليقات سلوك غير لائق لأنها تشير ضمنيا إلى التحيز أو الهجوم على نزاهة حكم المباراة أو الحكام بشكل عام.

ماذا قال لامبارد عقب المباراة؟

خرج لامبارد عقب المباراة وأدلى بتصريحات، حيث قال: "إنها ركلة جزاء واضحة في الشوط الثاني، لا أعتقد أنك تحصل عليها هنا (إيفرتون)".

وأضاف "من المحتمل إذا كان محمد صلاح، كان سيحصل على ركلة جزاء"

وأتم "لا أحاول خلق صراع، أعتقد أن هذه هي حقيقة كرة القدم في بعض الأحيان".

وفاز ليفربول على إيفرتون بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي.

وقاتل ليفربول للفوز بلقب الدوري، لكنه احتل المركز الثاني بفارق نقطة وحيدة عن البطل مانشستر سيتي.

فيما نجح إيفرتون في البقاء بالدوري بعد صراعه للنجاة من الهبوط.

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