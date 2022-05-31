أزمة قبل تصفيات أمم إفريقيا؟ المحكمة الرياضية ترفض قرار كاف باستبعاد ساو تومي

الثلاثاء، 31 مايو 2022 - 20:42

كتب : FilGoal

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف - بيان رسمي

ألغت المحكمة الرياضية الدولية (كاس) قرار الاتحاد الإفريقي باستبعاد منتخب ساو تومي وبرنسيب في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

وقرر كاف استبعاد ساو تومي من تصفيات كأس أمم إفريقيا، بسبب مشاركة لاعب غير مصرح له باللعب في مواجهة موريشيوس ذهابا والتي انتهت بنتيجة 3-3.

جاء ذلك في الدور الأول من تصفيات كأس الأمم 2023 المقرر إقامتها في كوت ديفوار.

أخبار متعلقة
استبعاد ساو تومي وعودة موريشيوس إلى تصفيات كأس أمم إفريقيا

الاحتجاج الذي أرسله الاتحاد الموريشيوسي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بشأن قانونية مشاركة دوس أنجوس لاعب ساو تومي، وقبل كاف الحجج المقدمة من الطرف الموريشيوسي.

وغُرم منتخب ساو تومي مبلغ 10 آلاف دولار، واعتبر خاسرا لمباراة الإياب بنتيجة 3-0 لصالح موريشيوس.

وعقب قرارات المحكمة الرياضية الدولية فأن موقف المباراة لم يتحدد إذ أن لقاء الإياب انتهى بفوز ساو تومي بهدف دون رد، وهو ما يعني التأهل.

يذكر أن منتخب ساو تومي سيتواجد في المجموعة الأولى رفقة نيجيريا وسيراليون وغينيا بيساو.

اقرأ أيضا:

غياب صلاح عن تشكيل الأفضل في أوروبا

عودة مهاجم الأهلي

موقف حسام حسن القانوني من تدريب المصري

تفاصيل استبعاد فتوح من منتخب مصر

موريشيوس ساو تومي تصفيات كأس أمم إفريقيا
نرشح لكم
المتحدث الرسمي لـ الوداد: واجهنا نادي القرن ولكننا وداد الأمة.. أتمنى مقابلتهم مجددا للفوز عليهم فوزي لقجع: عصر الاحتكار والفساد في إفريقيا انتهى.. كان لابد أن يكون النهائي مغربيا خالصا مران تنشيطي لمنتخب مصر.. وانضمام محمد إبراهيم وحافظ تقرير: روما راقب مدافع الوداد في مواجهة الأهلي خبر في الجول – تفاصيل استبعاد أحمد فتوح من معسكر منتخب مصر مدرب الوداد يتحدث عن نصف منتخب مصر ومواجهة موسيماني وتجاهل رأي زوجته قائمة منتخب مصر - 7 من الأهلي ومحترف يكملون اختيارات إيهاب جلال الأهلي ينفي دعوته لاجتماع طارئ بعد الهزيمة من الوداد
أخر الأخبار
ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022 – تعرف على مجموعات مصر في الرياضات الجماعية 27 دقيقة | كرة يد
هازارد: لم أفكر في الرحيل عن ريال مدريد.. حتى لو كان جاء مبابي 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر مانشيني: مباراة الأرجنتين ستنهي دورة حياة لمنتخب إيطاليا ساعة | الكرة الأوروبية
إيقاف 13 مشجعا حتى نهاية الموسم.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة 21 من الدوري المصري ساعة | الكرة المصرية
كرة طائرة - هزيمة سيدات الأهلي في النهائي أمام البنك الكيني بنتيجة 3-1 ساعة | رياضات أخرى
في عيد الإذاعة المصرية.. اعرف معنى جملة "الكرة في مربع 7" بالتعليق الرياضي 2 ساعة | تقرير في الجول
أزمة قبل تصفيات أمم إفريقيا؟ المحكمة الرياضية ترفض قرار كاف باستبعاد ساو تومي 2 ساعة | الكرة الإفريقية
مباراة متكررة وثأر قديم ولقاء بعد غياب طويل.. مواجهات نارية في دوري الأمم الأوروبية 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كورتوا: أعتذر لأخي.. وكان يجب أن أرتمي بعيدا للتصدي لكرة صلاح 2 قائمة إيهاب جلال الأولية - اختيار 44 لاعبا لـ منتخب مصر لمواجهتي غينيا وإثيوبيا على طريقة إنريكي 3 اقتحام وقنابل غاز وسرقة.. تأخير نهائي دوري أبطال أوروبا "للمرة الثالثة" 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: حكم المحكمة الرياضية؟ توقعنا القرار.. وانتهى وقت الكلام