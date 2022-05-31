أزمة قبل تصفيات أمم إفريقيا؟ المحكمة الرياضية ترفض قرار كاف باستبعاد ساو تومي

ألغت المحكمة الرياضية الدولية (كاس) قرار الاتحاد الإفريقي باستبعاد منتخب ساو تومي وبرنسيب في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

وقرر كاف استبعاد ساو تومي من تصفيات كأس أمم إفريقيا، بسبب مشاركة لاعب غير مصرح له باللعب في مواجهة موريشيوس ذهابا والتي انتهت بنتيجة 3-3.

جاء ذلك في الدور الأول من تصفيات كأس الأمم 2023 المقرر إقامتها في كوت ديفوار.

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الاحتجاج الذي أرسله الاتحاد الموريشيوسي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بشأن قانونية مشاركة دوس أنجوس لاعب ساو تومي، وقبل كاف الحجج المقدمة من الطرف الموريشيوسي.

وغُرم منتخب ساو تومي مبلغ 10 آلاف دولار، واعتبر خاسرا لمباراة الإياب بنتيجة 3-0 لصالح موريشيوس.

وعقب قرارات المحكمة الرياضية الدولية فأن موقف المباراة لم يتحدد إذ أن لقاء الإياب انتهى بفوز ساو تومي بهدف دون رد، وهو ما يعني التأهل.

يذكر أن منتخب ساو تومي سيتواجد في المجموعة الأولى رفقة نيجيريا وسيراليون وغينيا بيساو.

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