بي إن سبورتس تحصل على حقوق مباراة "النهائي" إيطاليا والأرجنتين

أعلنت شبكة "بي إن سبورتس" القطرية الحصول على حقوق بث مباراة "النهائي" بين إيطاليا والأرجنتين بطلي قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية على الترتيب.

ويلتقي منتخبا إيطاليا بطل أوروبا مع الأرجنتين بطل أمريكا الجنوبية غدا الأربعاء على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

وستذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 2 في التاسعة إلا الربع بتوقيت القاهرة.

🚨 عـــاجل | مجموعة beIN الإعلامية @beINMEDIAGROUP تفوز بحقوق نقل مباراة كأس السوبر غداً الأربعاء بين بطلة أوروبا إيطاليا وبطلة أمريكا الجنوبية الأرجنتين على ملعب ويمبلي🏟️ 📺 تابعوا الاستديو التحليلي على قناة بريميوم 2 بداية من الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة 🔥🔥 pic.twitter.com/njXgU2wWhF — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) May 31, 2022

ووقع الاتحادين الأوروبي والأمريكي الجنوبي مذكرة تفاهم على إقامة البطولة حتى 30 يونيو 2028.

وكانت إيطاليا توجت باللقب الأوروبي على حساب إنجلترا بركلات الترجيح في ملعب ويمبلي بلندن لتتزعم القارة العجوز للمرة الثانية في تاريخها بعدما نالت الكأس لأول مرة في أرضها عام 1968.

بينما في القارة اللاتينية قاد النجم ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين للفوز باللقب في أرض البرازيل بعد الانتصار بهدف على المضيف.

وهو اللقب الخامس عشر للأرجنتين في البطولة والأول منذ عام 1993.

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