بي إن سبورتس تحصل على حقوق مباراة "النهائي" إيطاليا والأرجنتين

الثلاثاء، 31 مايو 2022 - 20:15

كتب : FilGoal

كأس النهائي بين إيطاليا والأرجنتين

أعلنت شبكة "بي إن سبورتس" القطرية الحصول على حقوق بث مباراة "النهائي" بين إيطاليا والأرجنتين بطلي قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية على الترتيب.

ويلتقي منتخبا إيطاليا بطل أوروبا مع الأرجنتين بطل أمريكا الجنوبية غدا الأربعاء على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

وستذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 2 في التاسعة إلا الربع بتوقيت القاهرة.

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ووقع الاتحادين الأوروبي والأمريكي الجنوبي مذكرة تفاهم على إقامة البطولة حتى 30 يونيو 2028.

وكانت إيطاليا توجت باللقب الأوروبي على حساب إنجلترا بركلات الترجيح في ملعب ويمبلي بلندن لتتزعم القارة العجوز للمرة الثانية في تاريخها بعدما نالت الكأس لأول مرة في أرضها عام 1968.

بينما في القارة اللاتينية قاد النجم ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين للفوز باللقب في أرض البرازيل بعد الانتصار بهدف على المضيف.

وهو اللقب الخامس عشر للأرجنتين في البطولة والأول منذ عام 1993.

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