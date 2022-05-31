رد من لابورتا على رئيس "لا ليجا" بسبب ليفاندوفسكي: تضر بمصالح برشلونة.. وتحب الشهرة

الثلاثاء، 31 مايو 2022 - 18:48

كتب : FilGoal

لابورتا

رد جوان لابورتا رئيس برشلونة على تصريحات خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" بشأن عدم إمكانية قيام ناديه بضم روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وتحدث لابورتا في تصريحات نقلها موقع برشلونة الرسمي قائلا: "أود أن أذكر رئيس الرابطة أن مهامه هي مراقبة الدوري والأندية".

وأردف "لذلك أطلب منكم عدم التعليق على ما إذا كان بإمكاننا التعاقد مع لاعب معين أم لا لأن ذلك يضر بشكل واضح بمصالحة برشلونة".

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وواصل "لا أعرف إن كان تيباس يدلي بتلك التصريحات طواعية أو غير إرادية، إن فعل ذلك طواعية فهذا غير مقبول لأن هناك رغبة واضحة في الإضرار بمصالح برشلونة".

وأتم رئيس برشلونة حديثه قائلا: "أما إن كان يفعل ذلك بشكل لا إرادي، فهذا دليل آخر على رغبته في الحديث والشهرة، ومع كل الاحترام هذا ليس دوره".

وكان تيباس قال إن برشلونة لا يستطيع ضم ليفاندوفسكي بسبب الأزمة المالية.

وأوضح " ليفاندوفسكي لبرشلونة؟ هم يعرفون ما يجب عليهم فعله ويعرفون القوانين الاقتصادية بشكل كامل لا أعرف من سيبيعونه ولكن عليهم الدخول أكثر والبيع لأنهم تكبدوا العديد من الخسائر المتراكمة وكان العديد منها يمكن تجنبه، ريال مدريد لديهم خزينة كاملة ولكن برشلونة خزينتهم فارغة واليوم لا يقدرون على التعاقد مع ليفاندوفسكي".

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