ديشامب يترك معسكر فرنسا بعد وفاة والده

ترك ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا معسكر الفريق المقام حاليا بعد تلقيه نبأ وفاة والده.

ونقلت صحيفة "ليكيب" الفرنسية تصريحات لرئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو جرايت التي قال فيها: "إنه بحزن عظيم تلقيت نبأ وفاة ديديه".

وأتم "ديديه الآن يرغب أن يكون إلى جانب عائلته وأقده له كامل دعمي في تلك الظروف الصعبة".

ويستعد منتخب فرنسا لمواجهة الدنمارك وكرواتيا والنمسا ثم كرواتيا مرة أخرى في دوري الأمم الأوروبية.

ويأمل منتخب فرنسا في الدفاع عن لقبه الذي حققه العام الماضي.

وقاد ديشامب منتخب فرنسا في 126 مباراة فاز في 83 وتعادل 24 مرة وخسر 19 مباراة.

وبالإضافة لتتويجه بلقب دوري الأمم الأوروبية فقد ظفر بكأس العالم 2018 بالإضافة لوصافة يورو 2016.