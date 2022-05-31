ديشامب يترك معسكر فرنسا بعد وفاة والده

الثلاثاء، 31 مايو 2022 - 18:14

كتب : FilGoal

ديشامب

ترك ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا معسكر الفريق المقام حاليا بعد تلقيه نبأ وفاة والده.

ونقلت صحيفة "ليكيب" الفرنسية تصريحات لرئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو جرايت التي قال فيها: "إنه بحزن عظيم تلقيت نبأ وفاة ديديه".

وأتم "ديديه الآن يرغب أن يكون إلى جانب عائلته وأقده له كامل دعمي في تلك الظروف الصعبة".

أخبار متعلقة
المتحدث الرسمي لـ الوداد: واجهنا نادي القرن ولكننا وداد الأمة.. أتمنى مقابلتهم مجددا فوزي لقجع: عصر الاحتكار والفساد في إفريقيا انتهى.. كان لابد أن يكون النهائي مغربيا خالصا ريال مدريد.. ملك يعرف طريق العودة من الموت

ويستعد منتخب فرنسا لمواجهة الدنمارك وكرواتيا والنمسا ثم كرواتيا مرة أخرى في دوري الأمم الأوروبية.

ويأمل منتخب فرنسا في الدفاع عن لقبه الذي حققه العام الماضي.

وقاد ديشامب منتخب فرنسا في 126 مباراة فاز في 83 وتعادل 24 مرة وخسر 19 مباراة.

وبالإضافة لتتويجه بلقب دوري الأمم الأوروبية فقد ظفر بكأس العالم 2018 بالإضافة لوصافة يورو 2016.

فرنسا ديشامب
نرشح لكم
شركة ريد بريد الأمريكية توقع عقود شراء نادي ميلان ميلنر: لم أصدق ما شاهدته من جماهير ليفربول ديباي: الرحيل عن برشلونة؟ أشعر أني في بيتي ماركا: كلوب سافر إلى موناكو لإقناع تشواميني ولكن بعد رحيل مارسيلو وإيسكو.. لاعب آخر يلمح لمغادرة ريال مدريد تقارير: مورينيو يريد التعاقد مع وان بيساكا دي يونج: أتمنى البقاء في برشلونة.. وأسمع فقط عن مفاوضات يونايتد منتخب بلجيكا يعلن خروج كورتوا من معسكر دوري الأمم الأوروبية
أخر الأخبار
ديشامب يترك معسكر فرنسا بعد وفاة والده 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
المتحدث الرسمي لـ الوداد: واجهنا نادي القرن ولكننا وداد الأمة.. أتمنى مقابلتهم مجددا للفوز عليهم 23 دقيقة | الكرة الإفريقية
فوزي لقجع: عصر الاحتكار والفساد في إفريقيا انتهى.. كان لابد أن يكون النهائي مغربيا خالصا 36 دقيقة | الكرة الإفريقية
ريال مدريد.. ملك يعرف طريق العودة من الموت 41 دقيقة | تقرير في الجول
توتنام يعلن ضم إيفان بيرسيتش ساعة | الدوري الإنجليزي
كونيا سبور يوجه الشكر لـ كوكا ساعة | المحترفون
مران تنشيطي لمنتخب مصر.. وانضمام محمد إبراهيم وحافظ ساعة | منتخب مصر
تيباس يتحدث عن خلافه مع بيريز والخليفي.. وإمكانية انضمام ليفاندوفسكي لـ برشلونة 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كورتوا: أعتذر لأخي.. وكان يجب أن أرتمي بعيدا للتصدي لكرة صلاح 2 قائمة إيهاب جلال الأولية - اختيار 44 لاعبا لـ منتخب مصر لمواجهتي غينيا وإثيوبيا على طريقة إنريكي 3 اقتحام وقنابل غاز وسرقة.. تأخير نهائي دوري أبطال أوروبا "للمرة الثالثة" 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: حكم المحكمة الرياضية؟ توقعنا القرار.. وانتهى وقت الكلام