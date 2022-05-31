المتحدث الرسمي لـ الوداد: واجهنا نادي القرن ولكننا وداد الأمة.. أتمنى مقابلتهم مجددا للفوز عليهم

شدد محمد طلال المتحدث الرسمي لنادي الوداد المغربي على الشفافية التي فاز بها المغرب لتنظيم نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتوج الوداد بطلا لـ دوري أبطال إفريقيا لموسم 2021/2022 بعد الفوز على الأهلي في النهائي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وقال طلال في تصريحات لـ قناة البطولة عقب التتويج: "اليوم فزنا على فريق يلقب بنادي القرن لكن نحن وداد الأمة".

وأضاف "وثقنا في اللاعبين والجمهور وشخصية الفريق، لم نقم بالتعاقد مع أي لاعب جديد في بداية الموسم ورغم ذلك نجحنا".

وتابع "أوجه الكثير من الشكر لـ فوزي لقجع (رئيس الاتحاد المغربي) على الأسبوع ما قبل النهائي وتوفير مراكز أفضل مراكز التدريب في المغرب".

وتطرق إلى أزمة استضافة المغرب للمباراة، إذ قال: "نظمنا هذا النهائي بشكل ديموقراطي، الجامعة الملكية ترشحت لاحتضان المباراة وفزنا بالأصوات".

وعلق على رد فعل مجلس إدارة الأهلي بخصوض هذه الأزمة، قائلا: "أحمل الكثير من الاحترام إلى محمود الخطيب، لكن كان هناك بعض التجاوزات الكبيرة بشأن إصدار البلاغات وأظن أنها كانت من أجل امتصاص غضب الجماهير، عاتبوهم لأنهم لم يترشحوا لاستضافة المباراة".

وأتم تصريحاته "نحن الآن أصبح لدينا 3 كؤوس إفريقية أما هم لديهم الكثير في خزانتهم، حظ سعيد لهم، أتمنى أن نقابلهم السنة المقبلة ونفوز عليهم مجددا".

ومن المنتظر أن يجمع السوبر الإفريقي بين الوداد ونهضة بركان.

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