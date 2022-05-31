فوزي لقجع: عصر الاحتكار والفساد في إفريقيا انتهى.. كان لابد أن يكون النهائي مغربيا خالصا

الثلاثاء، 31 مايو 2022 - 17:47

كتب : FilGoal

فوزي لقجع - الصور من الموقع الرسمي للاتحاد المغربي لكرة القدم

شدد فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي على أن زمن الاحتكار والفساد الكروي انتهى بالفعل مشيرا إلا أن المغرب تعيش حدثا تاريخيا.

الوداد فاز على الأهلي بهدفين دون رد ليفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه.

وقال فوزي لقجع في تصريحات لجريدة الصباح المغربية قبل مباراة الوداد والأهلي: "زمن الاحتكار والفساد الكروي في إفريقيا الذين هيمنت عليه بعض البلدان وتمكنت بواسطته من الحصول على مجموعة من الألقاب قد انتهى".

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وأضاف "المغرب تعيش حدثا تاريخيا فريدا من نوعه سينهي هيمنة الأشقاء في مصر وتونس وبداية عهد جديد للسيطرة المغربية على الكرة الإفريقية بلعب وتحكيم نظيفين".

وواصل "وخير مثال على ذلك أن نهضة بركان لعب 3 نهائيات في أربع سنوات، وفاز بلقبين، فيما هيمن الوداد على العصبة وفاز بلقب وسيفوز باللقب الثاني في خمس سنوات الأخيرة، والشيء نفسه بالنسبة إلى الرجاء الرياضي".

وتابع "الظلم كان سائدا في الكرة الإفريقية وهو ما جعل الفرق المغربية تقصى في الأدوار التمهيدية أو ربع النهائي قبل أن تتظافر الجهود ويصبح للمغرب كلمته في إفريقيا".

وأتم "المباراة النهائية كان من المفترض أن تجمع بين الوداد والرجاء لولا ظلم التحكيم".

ومن المنتظر أن يجمع السوبر الإفريقي بين الوداد ونهضة بركان.

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