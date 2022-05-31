توتنام يعلن ضم إيفان بيرسيتش

الثلاثاء، 31 مايو 2022 - 16:38

كتب : FilGoal

إيفان بيريسيتش يوقع لـ توتنام

أعلن نادي توتنام ضم الكرواتي إيفان بيريسيتش في صفقة انتقال حر.

بيريسيتش ينتهي تعاقده مع إنتر ميلان بنهاية شهر يونيو المقبل ويحق له التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني ليلعب له في الموسم المقبل.

بيريسيتش هو أول صفقات أنطونيو كونتي منذ توليه مسؤولية تدريب توتنام في منتصف الموسم الماضي.

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اللاعب صاحب الـ 33 عاما سبق له اللعب تحت قيادة كونتي عندما كان مدربا لإنتر ميلان في الموسم السابق.

وسينتقل بيريسيتش إلى توتنام حتى صيف 2024.

بيريسيتش والذي يجيد اللعب في مركزي الجناح والمهاجم شارك مع إنتر ميلان خلال الموسم المنقضي في 49 مباراة، وتمكن خلالهم من تسجيل 10 أهداف وصناعة 9 آخرين وساهم في تتويج الفريق بلقب كأس إيطاليا.

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