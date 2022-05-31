توتنام يعلن ضم إيفان بيرسيتش
الثلاثاء، 31 مايو 2022 - 16:38
كتب : FilGoal
أعلن نادي توتنام ضم الكرواتي إيفان بيريسيتش في صفقة انتقال حر.
إيفان بيريسيتش
النادي : إنتر ميلان
بيريسيتش ينتهي تعاقده مع إنتر ميلان بنهاية شهر يونيو المقبل ويحق له التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني ليلعب له في الموسم المقبل.
بيريسيتش هو أول صفقات أنطونيو كونتي منذ توليه مسؤولية تدريب توتنام في منتصف الموسم الماضي.
Introducing our first summer signing… 🔥 #WelcomePerišić pic.twitter.com/JwyyRUuJHL— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 31, 2022
اللاعب صاحب الـ 33 عاما سبق له اللعب تحت قيادة كونتي عندما كان مدربا لإنتر ميلان في الموسم السابق.
وسينتقل بيريسيتش إلى توتنام حتى صيف 2024.
بيريسيتش والذي يجيد اللعب في مركزي الجناح والمهاجم شارك مع إنتر ميلان خلال الموسم المنقضي في 49 مباراة، وتمكن خلالهم من تسجيل 10 أهداف وصناعة 9 آخرين وساهم في تتويج الفريق بلقب كأس إيطاليا.
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