مران تنشيطي لمنتخب مصر.. وانضمام محمد إبراهيم وحافظ

واصل المنتخب الوطني استعدادته لخوض مباريات التوقف الدولي خلال شهر يونيو المقبل، تحت قيادة إيهاب جلال.

ويعد هذا المعسكر هو الأول لـ منتخب مصر تحت قيادة إيهاب جلال المدير الفني الجديد للمنتخب، خلفا لـ كارلوس كيروش المدرب البرتغالي السابق.

وأدى منتخب مصر، الثلاثاء مرانا تنشيطيا بمقر فندق الاقامة بانضمام الثنائي، محمد إبراهيم لاعب سيراميكا كليوباترا وكريم حافظ ظهير أيسر مالاتيا سبور التركي.

إيهاب جلال قرر تواجد كريم حافظ ظهير أيسر فريق مالاتيا سبور التركي، عقب إصابة أحمد فتوح لتكتمل قائمة منتخب مصر للمعسكر. (طالع التفاصيل)

منتخب مصر يستعد لخوض ثلاث مباريات خلال معسكر شهر يونيو. سيواجه غينيا في مصر يوم 5 يونيو، ثم إثيوبيا في مالاوي يوم 9 يونيو بالجولتين الأولى والثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

ويلعب الفراعنة بعد ذلك مباراة ودية مع كوريا الجنوبية في سول عاصمة كوريا يوم 14 يونيو بختام المعسكر.

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وجاءت قائمة منتخب مصر النهائية والمكونة من 28 لاعبا لمعسكر يونيو كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) محمد أبو جبل (الزمالك) - محمد صبحي (فاركو) - محمود جاد (إنبي).

الدفاع: عمر كمال عبد الواحد (فيوتشر) - عمر جابر (بيراميدز) - أحمد حجازي (اتحاد جدة السعودي) - محمود علاء (الزمالك) - محمود حمدي "الونش" (الزمالك) - ياسر إبراهيم (الأهلي) - أيمن أشرف (الأهلي) - محمد عبد المنعم (الأهلي) - كريم حافظ (مالاتيا سبور).

الوسط: محمد النني (أرسنال الإنجليزي) - إمام عاشور (الزمالك) - أحمد حمدي (مونتريال الكندي) - مهند لاشين (طلائع الجيش) - حمدي فتحي (الأهلي) - عمرو السولية (الأهلي) - محمد مجدي "أفشة" (الأهلي).

الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه" (باشاك شهير التركي) - محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) - أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) - إبراهيم عادل (بيراميدز) - عمر مرموش (شتوتجارت الألماني) - أحمد عاطف (فيوتشر) - مصطفى محمد (جالاتاسراي التركي) - محمد إبراهيم (سيراميكا كليوباترا).



















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