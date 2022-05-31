تقرير: روما راقب مدافع الوداد في مواجهة الأهلي

الثلاثاء، 31 مايو 2022 - 16:09

كتب : محمود حمدي

زهير المترجي يسجل ويحتفل بهدف الوداد ضد الأهلي - نهائي دوري أبطال إفريقيا

راقب روما مدافع الوداد المغربي أشرف داري خلال مواجهة فريقه أمام الاهلي ضمن نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتوج الوداد بطلا لـ دوري أبطال إفريقيا لموسم 2021/2022 بعد الفوز على الأهلي في النهائي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وحضر مندوب روما بحسب صحيفة "المنتخب" المغربية مواجهة الوداد والأهلي لمراقبة أشرف داري.

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وأضافت الصحيفة المغربي أن أداء المدافع الشاب نال استحسان مندوب النادي الإيطالي.

صاحب الـ23 عاما شارك مع الوداد خلال الموسم الحالي في 35 مباراة، سجل 5 أهداف بجميع المسابقات رغم كونه مدافع.

وساهم داري بتسجيل 3 أهداف بقميص الوداد خلال 13 مباراة خاضهم خلال مشوار فريقه بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

ويعد أشرف داري أحد أبناء الوداد وانضم للفريق الأول عام 2018.

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