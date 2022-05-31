رئيس سيتي: نتابع هالاند منذ 5 سنوات.. واختياره لنا يعني الكثير

كشف خلدون المبارك رئيس مانشستر سيتي أن ناديه كان يراقب النرويجي إرلينج هالاند منذ 5 سنوات حين كان لاعبا مغمورا، وأوضح أن اختياره للانضمام للسماوي يدل على قوة سيتي.

سيتي نجح في ضم هالاند قادما من بروسيا دورتموند، على أن ينضم إلى النادي يوم 1 يوليو المقبل بشرط الانتهاء من الشروط الشخصية مع اللاعب.

وقال المبارك في تصريحات نشرها موقع ناديه: "هالاند كان على رادارنا لمدة أربع أو خمس سنوات على الأقل، منذ أيامه الأولى في النرويج ثم انتقاله إلى دورتموند".

وأضاف "لقد تابعنا تقدمه على مر السنين وشهدنا انتقاله من لاعب شاب موهوب للغاية وذو جودة عالية وإمكانيات عالية إلى واحد من أكثر المهاجمين إثارة في العالم، إن لم يكن الأكثر إثارة للإعجاب بالفعل".

هالاند البالغ من العمر 21 عاما سجل 86 هدفا في 89 مباراة مع فريقه الألماني ويعد أحد أهم المواهب الواعدة في العالم.

وواصل "إنه مهاجم فريد من نوعه وموهوب بشكل لا يصدق وأعتقد أن العالم كله كان ينظر إليه".

وشدد "أود أن أقول إن كل فريق كبير في العالم أراد ضمه، ونحن سعداء للغاية لأن هالاند اختار الانضمام إلى مانشستر سيتي".

وأكمل خلدون "أعتقد أنها شهادة على كل العمل الرائع الذي كان يحدث في هذا النادي، إنها شهادة على جودة هذا الفريق".

وأتم "أعتقد أننا تعاقدنا بالفعل مع لاعب استثنائي سيعطينا ذكريات رائعة، يمكن القول إنه أفضل رقم 9 في العالم في هذا العمر".

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