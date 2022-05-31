ماركا: كلوب سافر إلى موناكو لإقناع تشواميني ولكن

الثلاثاء، 31 مايو 2022 - 14:28

كتب : FilGoal

أوريلين تشواميني لاعب موناكو

ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول حاول إقناع الفرنسي أوريلين تشواميني لاعب وسط موناكو بالانضمام لفريقه لكن الأخير أخبره برغبته في الانتقال لريال مدريد.

واقترب ريال مدريد من حسم أول صفقاته الصيفية بالتعاقد تشواميني مع قادما من موناكو، حسب شبكة مونت كارلو.

وأفادت ماركا بأن كلوب سافر إلى موناكو لإقناع تشواميني، لكنه اكتشف أن أولويته هي الانضمام لريال مدريد.

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وأوضح التقرير أن كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان حاول أيضا إقناع تشواميني بالانضمام إلى الفريق الباريسي، لكنه يريد ريال مدريد فقط.

ريال مدريد رفع عرضه لشراء تشوميني من موناكو إلى 80 مليون يورو بالإضافة إلى بعض المتغيرات المكافآت، حسبما ذكرت بعض التقارير.

في حالة إتمام الصفقة، سيوقع ابن الـ22 عاما على عقد مدته خمس سنوات مع النادي الإسباني.

وارتبط اسم تشواميني بالانتقال لـ مانشستر يونايتد وليفربول في الفترة الأخيرة.

ويلعب تشواميني كلاعب ارتكاز دفاعي في أغلب الوقت مع قدرته على لعب دور لاعب الوسط المتقدم.

تشواميني شارك في 50 مباراة هذا الموسم مع موناكو، سجل خلالها خمسة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

إجمالا، لعب مع موناكو 97 مباراة منذ انتقاله للنادي في يناير 2020، سجل خلالها ثمانية أهداف وصنع سبعة آخرين.

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