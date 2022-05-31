وصول بعثة الأهلي وجماهيره إلى القاهرة

الثلاثاء، 31 مايو 2022 - 11:09

كتب : FilGoal

مجلس إدارة الأهلي قبل التحرك إلى ملعب محمد الخامس

وصلت إلى مطار القاهرة منذ قليل بعثة النادي الأهلي قادمة من المغرب بعد خوض نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد.

وتوج الوداد البيضاوي بطلا لـ دوري أبطال إفريقيا لموسم 2021/2022 بعد الفوز على الأهلي في النهائي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بملعب محمد الخامس في الدار البيضاء. (طالع التفاصيل)

وكذلك وصلت مجموعة الجماهير الحمراء التي سافرت إلى المغرب لتشجيع الفريق في نهائي إفريقيا.

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واستغرقت الرحلة من المغرب إلى القاهرة ما يقرب من 6 ساعات، بعدما استقلت بعثة الأهلي الطائرة من الدار البيضاء في تمام الثالثة فجرا بتوقيت القاهرة.

وترأس محمود الخطيب رئيس الأهلي، بعثة الفريق في المغرب. ورافقه هناك العامري فاروق نائب الرئيس وخالد مرتجي أمين الصندوق وحسام غالي ومحمد الجارحي عضوي مجلس الإدارة.

ويعد أول ارتباط محلي أمام الأهلي عندما يواجه المصري بالسلوم في دور الـ32 لبطولة كأس مصر للموسم الجاري 2021/2022.

ثم يلعب الأهلي ضد إيسترن كومباني في المباراة المؤجلة من الجولة 14 للدوري، يوم 15 يونيو المقبل.

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