مدرب الوداد يتحدث عن نصف منتخب مصر ومواجهة موسيماني وتجاهل رأي زوجته

تحدث وليد الركراكي المدير الفني للوداد المغربي عن مدى صعوبة فوزه بدوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي الذي يضم عددا كبيرا من لاعبي منتخب مصر.

وتوج الوداد بطلا لـ دوري أبطال إفريقيا لموسم 2021/2022 بعد الفوز على الأهلي في النهائي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

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وقال الركراكي في تصريحات نشرها موقع البطولة المغربي: "الأهلي فريق قوي يضم لاعبين نجح نصفهم مع منتخب مصر في إقصاء منتخب المغرب من كأس الأمم الإفريقية الأخيرة".

وأضاف "بيتسو موسيماني صديقي وكنت سعيدا بمواجهته، حين تواجه مدربا توج بدوري الأبطال 3 مرات ويخوض النهائي الرابع له، لا بد أن يصيبك الشك بالنظر لاعتياده على مباريات كهذه".

وأوضح الركراكي "الفريق الذي كانت له الرغبة أكثر هو من لعب بإيجابية".

وشدد "اللاعبون يستحقون اللقب، بعدما واجهنا الأهلي في النهائي، وتأهلنا على حساب شباب بلوزداد بطل الجزائر، وبيترو أتلتيكو بطل أنجولا ثم الزمالك في دور المجموعات، مشوارنا كان رائعا هذا الموسم".

وأكمل "سعيد بما قدمه زهير المترجي الذي سجل هدفين، لأني أعرف أنه مرّ بظروف صعبة، ما فعله أمام الأهلي يؤكد للاعبين الشباب أن العمل الجاد يؤدي للنجاح".

وتابع "جئت للوداد من أجل التتويج بدوري الأبطال، وحين أخبرني رئيس النادي بأننا لن نكون قادرين على ضم لاعبين جدد في يناير، أخبرته بأننا سنتأقلم مع الأمر".

وواصل الركراكي حديثه "حققنا الخطوة الأولى فقط، لا زال أمامنا الدوري وكأس العرش، سنقاتل من أجل الفوز بالثلاثية التاريخية رغم أن المهمة ليست سهلة".

وأتم "الكل قال لي إنني أشتغل في ظروف جيدة دائما، وأنني أمتلك الكثير من الحظ وأعمل بدون ضغوطات، قررت تدريب الوداد رغم أن زوجتي رفضت أن أدرب في الدار البيضاء بسبب ضغط المسؤولية، لكني أحب التحدي".



























































































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