بنزيمة لاعب الموسم في دوري أبطال أوروبا.. وفينيسيوس أفضل شاب

الثلاثاء، 31 مايو 2022 - 11:52

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - فينيسيوس جونيور - ريال مدريد - مانشستر سيتي

أعلن الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا عن اختيار كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد كأفضل لاعب في البطولة خلال الموسم المنقضي.

فينيسيوس جونيور

النادي : ريال مدريد

كريم بنزيمة

النادي : ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

بنزيمة قاد ريال مدريد للتتويج باللقب للمرة الـ 14 في تاريخ النادي والخامسة له شخصيا بعد الفوز على ليفربول في المباراة النهائية بهدف دون مقابل.

بنزيمة ساهم في التتويج باللقب عن طريق تسجيله لهاتريك في مباراتين متتاليتين أمام باريس سان جيرمان في إياب دور الـ 16 وتشيلسي في ذهاب دور ربع النهائي، كما سجل ثلاثة أهداف أمام مانشستر سيتي موزعة ذهابا وإياب وكان أحدهما هدف التأهل للمباراة النهائية.

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وشارك بنزيمة خلال النسخة الحالية في 12 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل 15 هدفا ليتوج بجائزة هداف البطولة، كما تمكن من صنع هدين آخرين.

وأعلن الاتحاد الأوروبي أيضا تتويج فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد بجائزة أفضل لاعب شاب في البطولة.

وسجل جونيور هدف فوز ريال مدريد باللقب في المباراة النهائية أمام ليفربول.

وشارك جونيور في 14 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل 4 أهداف وصناعة 6 آخرين.

ودخل كل من بنزيمة وفينيسيوس جونيور للتشكيل المثالي لدوري أبطال أوروبا والذي أعلنه الاتحاد الأوروبي أيضا عبر حسابته على مواقع التواصل الإجتماعي. (طالع التفاصيل)

كريم بنزيمة فينيسيوس جونيور دوري أبطال أوروبا
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