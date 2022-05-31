ذا صن: تشيلسي يخطط للتعاقد مع حكيمي

الثلاثاء، 31 مايو 2022 - 11:44

كتب : FilGoal

حكيمي- باريس سان جيرمان

يخطط تشيلسي للتعاقد مع المغربي أشرف حكيمي لتدعيم صفوفه بداية من الموسم المقبل وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

وقاد حكيمي باريس سان جيرمان للحصول على لقب الدوري الفرنسي الموسم المنصرم.

ويضع الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي بحسب الصحيفة البريطانية، أشرف حكيمي على رأس أولوياته خلال الموسم المقبل.

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وأوضحت الصحيفة أن توخيل يرى في حكيمي الصفقة المثالية لتدعيم الجهة اليمني في تشكيلة البلوز.

وانضم حكيمي إلى صفوف العملاق الفرنسي في مطلع الصيف الماضي قادما من صفوف إنتر ميلان الإيطالي.

وشارك أشرف حكيمي في 38 مباراة مع النادي الباريسي، نجح خلالها في تسجيل 4 أهداف وصناعة 6 آخرين.

وبدأ تشيلسي في ترتيب أوراقه استعدادا للموسم المقبل عقب اكتمال عملية بيع النادي بشكل رسمي.

وأعلن النادي اللندني في بيان رسمي عن اكتمال عملية بيع النادي إلى شركة كليرليك كابيتال وشركة تود بويلي مقابل 4.25 مليار جنيه إسترليني. (طالع التفاصيل)

وكان الروسي رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي قرر بيع النادي بسبب قرار الحكومة البريطانية بفرض الحظر على تعاملاته داخل بريطانيا على خلفية الحرب التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا.

واختتم تشيلسي منافسات الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي بالمركز الثالث برصيد 74 نقطة.

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