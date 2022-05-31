رومانو: إنتر يبدأ خطوات استعادة لوكاكو

الثلاثاء، 31 مايو 2022 - 10:35

كتب : FilGoal

روميلو لوكاكو - بالميراس وتشيلسي - كأس العالم للأندية 2021

بدا إنتر ميلان خطوات استعادة هداف الفريق السابق ونجم تشيلسي الحالي روميلو لوكاكو وفقا لفابريزو رومانو صحفي "سكاي".

وانضم لوكاكو لصفوف تشيلسي خلال الصيف الماضي قادما من صفوف إنتر في صفقة بلغت نحو 115 مليون يورو.

ويعقد مسؤولو إنتر بحسب الصحفي الإيطالي اجتماعا مع وكيل روميلو لوكاكو خلال الساعات القليلة المقبلة لبحث إمكانية عودة اللاعب لبطل كأس إيطاليا بداية من الموسم المقبل.

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وأوضح رومانو أن اللاعب يحلم بالعودة لصفوف إنتر لكن لم يتم مناقشة الأمر مع ناديه تشيلسي حتى الآن.

وكان لوكاكو قد صرّح من قبل أنه يفتقد الأجواء في إنتر بعدما قضى عامين في صفوف النيراتزوري توج خلالها بلقب الدوري الإيطالي. (طالع التفاصيل)

وسجل لوكاكو 64 هدفا وصنع 16 في 95 مباراة خاضها مع إنتر قبل أن يرتدي قميص البلوز.

صاحب الـ29 عاما شارك خلال الموسم الحالي مع تشيلسي في 44 مباراة سجل 15 هدفا وصنع اثنين في جميع المسابقات.

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