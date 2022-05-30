المترجي: فكرت في هدفي سابقا أمام الأهلي وسجلت اليوم بنفس الطريقة

تحدث زهير المترجي لاعب الوداد البيضاوي عن ثنائيته أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الوداد البيضاوي فاز على الأهلي بهدفين مقابل لا شيء على ملعب محمد الخامس، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال المترجي في تصريحات لقناة بي إن سبورتس: "أشكر جمهورنا الذي كان خير داعم لنا اليوم".

وأضاف "نعد الجماهير بالقتال دائما لتحقيق البطولات. سنحاول تحقيق الثلاثية هذا العام".

ومازال الوداد ينافس على لقبي الدوري المغربي، وكأس العرش المغربي.

المترجي تحدث كذلك عن هدفه الأول أمام الأهلي من تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء، فقال "هدفي الأول؟ تذكرت هدفي في الأهلي بالقاهرة وفكرت بأن أسدد بنفس الطريقة. يومها سجلت وخسرنا، واليوم سجلت وحققنا اللقب".

زهير المترجي سجل هدفا لـ الوداد في مرمى الأهلي من قبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لعام 2020. يومها فاز الأهلي بثلاثية مقابل هدف وتأهل للنهائي في طريقه لحصد اللقب التاسع إفريقيا.

وسجل المرتجي هدفا الوداد اليوم، ليحسم الفريق المغربي اللقب للمرة الثالثة في تاريخه.































































































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