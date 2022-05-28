اقتحام وقنابل غاز وسرقة.. تأخير نهائي دوري أبطال أوروبا "للمرة الثالثة"

أعلن نادي ليفربول عن تأخير موعد انطلاق نهائي دوري أبطال أوروبا لمدة 15 دقيقة، لينطلق في التاسعة والربع مساء بتوقيت القاهرة بدلا من التاسعة.

وبحسب المذيع الداخلي لملعب "ستاد دو فرانس"، فإن تأخير المباراة أتى بسبب مشاكل أمنية، نتج عنها تأخير دخول الجماهير إلى الملعب.

وأفادت تقارير إنجليزية أن عددا من جماهير ليفربول اقتحموا الملعب بدون تذاكر، مما أسفر عن هذه المشكلة.

وقال الصحفي الإنجليزي أندي كيلي إن الجماهير المصطفة بتذاكرها أمام بوابة بالملعب تم إغلاقها بلا سبب، تعرضت لإطلاق الغاز المسيل للدموع.

واعتبر الصحفي أن هذا الأمر "خطير للغاية حيث لا ينبغي معاملة الجماهير بهذا الشكل في مجتمع متحضر".

Fans queuing outside with tickets for a gate that’s been shut for no reason just been tear gassed. Throughly unpleasant experience and so dangerous. This isn’t how fans should be treated in a civilised society. Unacceptable — Andy Kelly (@AndyK_LivNews) May 28, 2022

وروى الصحفي الإسباني سيرخيو سانتوس: "هناك مجموعات من الفرنسيين حول الملعب يهاجمون ويسرقون الجماهير. أنا لا أتكلم بناء على السمع، لقد رأيت ذلك بعيني".

He estado en bastantes finales de Champions, Eurocopas y Mundiales. Lo que está pasando en el Stade de France no lo vi nunca antes. Hay grupos de franceses en los alrededores del estadio agrediendo y robando a los aficionados. No hablo de oídas, lo he visto yo. — Sergio Santos (@Santos_Relevo) May 28, 2022

وانتشر مقطع فيديو لقفز بعض الجماهير فوق أسوار الملعب، مما أدى لوصف عملية دخول الجماهير كاملة بـ "العار".

People are now jumping over gates to get in the stadium in Paris. Fans coming in calling the whole entry process a disgrace. @talkSPORT pic.twitter.com/Y6OAi63zdb — Declan McCarthy (@dec11mcc) May 28, 2022

وأوضح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أن قرار تأخير انطلاق المباراة جاء لـ "دواع أمنية"، دون توضيح للتفاصيل السالف ذكرها.

For security reasons, the UEFA Champions League final kick-off has been delayed by 15 minutes. It will now start at 21:15 CET. #UCLfinal — UEFA (@UEFA) May 28, 2022

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن هناك 15 ألف مشجع دخلوا الملعب بالفعل بدون تذاكر.

ولاحقا أعلن "يويفا" عن تأخير انطلاق المباراة مرة أخرى لمدة ربع ساعة إضافية، لتصبح الانطلاقة في التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وللمرة الثالثة، تأجلت الانطلاقة لمدة 6 دقائق، لتصبح في التاسعة و36 دقيقة.

وذكر فلوريان بليتنبرج صحفي سكاي سبورت إيطاليا أن مارفن ماتيب، شقيق جويل ماتيب مدافع ليفربول قد اضطر للهروب بعائلته والتي تتضمن زوجته الحبلى إلى أحد المطاعم القريبة، إثر إطلاق الأمن لقنابل الغاز المسيل للدموع.

وقال مارفن ماتيب للصحفي ذاته: "التنظيم حول الملعب لا يليق بنهائي دوري أبطال أوروبا. استخدام الغاز المسيل للدموع في مناطق تواجد أطفال وجماهير غير متداخلة في الأحداث أمر خطير للغاية".

❗️Marvin Matip told me: „The organisation around and in the stadium is unworthy of a CL final! Using tear gas in areas with children and uninvolved fans is dangerous!“ @SkySportDE #UCLfinal https://t.co/WLry0wUsOx — Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 28, 2022

وأظهر مقطع فيديو مشجعا لليفربول وهو يرفع تذكرته أمام رجال الأمن، بينما كان أحدهم على الجانب الآخر يرش مشجعا برذاذ الفلفل بصورة مباشرة.