اقتحام وقنابل غاز وسرقة.. تأخير نهائي دوري أبطال أوروبا "للمرة الثالثة"

أعلن نادي ليفربول عن تأخير موعد انطلاق نهائي دوري أبطال أوروبا لمدة 15 دقيقة، لينطلق في التاسعة والربع مساء بتوقيت القاهرة بدلا من التاسعة.

وبحسب المذيع الداخلي لملعب "ستاد دو فرانس"، فإن تأخير المباراة أتى بسبب مشاكل أمنية، نتج عنها تأخير دخول الجماهير إلى الملعب.

وأفادت تقارير إنجليزية أن عددا من جماهير ليفربول اقتحموا الملعب بدون تذاكر، مما أسفر عن هذه المشكلة.

وقال الصحفي الإنجليزي أندي كيلي إن الجماهير المصطفة بتذاكرها أمام بوابة بالملعب تم إغلاقها بلا سبب، تعرضت لإطلاق الغاز المسيل للدموع.

واعتبر الصحفي أن هذا الأمر "خطير للغاية حيث لا ينبغي معاملة الجماهير بهذا الشكل في مجتمع متحضر".

Fans queuing outside with tickets for a gate that’s been shut for no reason just been tear gassed. Throughly unpleasant experience and so dangerous. This isn’t how fans should be treated in a civilised society. Unacceptable

وروى الصحفي الإسباني سيرخيو سانتوس: "هناك مجموعات من الفرنسيين حول الملعب يهاجمون ويسرقون الجماهير. أنا لا أتكلم بناء على السمع، لقد رأيت ذلك بعيني".

No hablo de oídas, lo he visto yo.

وانتشر مقطع فيديو لقفز بعض الجماهير فوق أسوار الملعب، مما أدى لوصف عملية دخول الجماهير كاملة بـ "العار".

People are now jumping over gates to get in the stadium in Paris.

Fans coming in calling the whole entry process a disgrace. @talkSPORT pic.twitter.com/Y6OAi63zdb