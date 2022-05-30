بعد 195 دقيقة.. الأهلي يتأخر للمرة الأولى في نهائي إفريقيا منذ أربع سنوات

الإثنين، 30 مايو 2022 - 21:35

كتب : FilGoal

زهير المترجي يسجل ويحتفل بهدف الوداد ضد الأهلي - نهائي دوري أبطال إفريقيا

استقبلت شباك الأهلي الهدف الأول أمام الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق زهير المترجي.

الهدف الذي استقبله الأهلي جاء بعد 15 دقيقة من أحداث الشوط الأول.

الهدف هو الرابع لزهير المترجي في بطولة إفريقيا، والتمريرة الحاسمة الرابعة لـ أيمن الحسوني صانع ألعاب الوداد.

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وتأخر الأهلي في النتيجة خلال نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى منذ 2018.

ويعود آخر تأخر لـ الأهلي في النتيجة إلى إياب نهائي 2018 أمام الترجي التونسي مع الدقيقة 45 من الشوط الأول وهو ما استمر حتى نهاية المباراة.

ولم يتأخر الأهلي في آخر نهائيين للبطولة أمام الزمالك في 2020 ثم كايزر تشيفز في 2021.

ويطمح الأهلي للفوز باللقب للمرة الـ11 في تاريخه والثالثة له على التوالي في إنجاز لم يحدث من قبل في تاريخ القارة السمراء.

أما الوداد فيأمل في الفوز بلقبه الثالث في تاريخه.

والتقى الأهلي بالوداد 10 مرات من قبل عبر التاريخ، فاز المارد الأحمر في أربع مرات وهُزم في مباراتين.

فيما تعادل الفريقين في أربع مناسبات.

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