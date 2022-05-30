الأهلي يخاطب الاتحاد الإفريقي "لوضع النقاط فوق الحروف" في أزمة التذاكر

الإثنين، 30 مايو 2022 - 01:19

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي استعدادا للقاء الوداد

أرسل النادي الأهلي خطابا رسميا إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، يضع فيه النقاط فوق الحروف بحسب وصف الموقع الرسمي للنادي الأحمر.

وجاء ذلك بخصوص العديد من الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة النهائية لدوري الأبطال، والمقرر إقامتها مساء الإثنين 30 يونيو في مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

ويأتي خطاب الأهلي بعد عدم استجابة "كاف" للمطالب المشروعة للنادي، لا سيما فيما يخص الحضور الجماهيري وحصول الأهلي على ٢٥٠٠ تذكرة فقط.

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في الوقت الذي سبق وأن أعلن فيه الاتحاد الإفريقي تخصيص عشرة آلاف تذكرة للأهلي ومثلها للوداد وعشرين ألفا للعامة، والتي تم طرحها إلكترونيا للجماهير المغربية فقط، بالإضافة إلى أمور أخرى عديدة.

وتحدث العامري فاروق نائب رئيس النادي في تصريحاته تليفزيونية عن تعنت الاتحاد الإفريقي في هذه الأزمة. (طالع التفاصيل)

كما خاطب محمود الخطيب رئيس النادي السفارة المصرية في المغرب للعمل على تسهيل وتأمين دخول جماهير الأهلي. (طالع التفاصيل)

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