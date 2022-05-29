دوري أبطال إفريقيا - تفاصيل مران الأهلي الختامي قبل مواجهة الوداد

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي بمشاركة جميع اللاعبين، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، والذي يستضيف مواجهة الفريق أمام الوداد في التاسعة مساء غدٍ بتوقيت القاهرة في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقبل انطلاق المران حرص الجهاز الفني والإداري على قراءة الفاتحة، ثم خاض الفريق فقرة إحماء تحت إشراف مخطط الأحمال، قبل الانخراط في بعض الجوانب الفنية والخططية الخفيفة خلال تدريبات الكرة.

وشارك حراس المرمى في تدريبات منفردة تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وكان بيتسو موسيماني قد حرص على عقد محاضرة بالفيديو داخل فندق الإقامة قبل المران الختامي، للحديث في الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة الوداد غدا.

وعقد الاجتماع الفني لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا صباح اليوم الأحد وانتهى بالاتفاق على كافة الأمور التنظيمية والإدارية المتعلقة بالمباراة، وذلك في حضور وفدي النادي الأهلي ونادي الوداد المغربي ومسؤولي كاف ومسؤولي الأمن المغربي.

وطلب وفد النادي، بشكل رسمي خلال الاجتماع الفني، بعدم تكرار أحداث نهائي دوري أبطال إفريقيا 2017 التي أقيمت في المغرب، وذلك بالإشارة إلى كافة تفاصيلها.

كما شدد وفد الأهلي في طلبه على التأمين الكامل لبعثة الفريق، وكذلك جماهيره قبل وأثناء وبعد اللقاء؛ وفي ضوئه تقرر نقل دكة الأهلي إلى اليمين بدلًا من الجهة اليسرى، بجوار مدرجات جماهير الأهلي ناحية اليمين، ومنح بعثة الفريق واللاعبين والجماهير مدخلا خاصا بمركب محمد الخامس الذي تقام عليه المباراة، بعيدا عن جماهير وفريق الوداد حفاظا على سلامة الجميع.

كما أكد مسؤولو كاف لوفد الأهلي في حضور المنسق العام للمباراة والحكم، وبشكل رسمي في الاجتماع الفني؛ على عمل تقنية الفيديو أثناء اللقاء دون توقف، كما تنص اللوائح المنظمة للمباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا.

وجاءت التفاصيل التنظيمية للمباراة بتحديد زي الفريقين، حيث يرتدي الأهلي زيه التقليدي بالقميص الأحمر والشورت الأبيض، بالإضافة إلى احتكام الفريقين إلى الوقت الإضافي من شوطين حال انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل، ثم اللجوء إلى ركلات الترجيح إذا استمر التعادل.

وتأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا للعام الثالث على التوالي بعدما تخطى عقبة منافسه وفاق سطيف الجزائري في نصف النهائي بستة أهداف لهدفين.

أما الوداد فوصل للنهائي بعدما تغلب على بترو أتليتكو الأنجولي بأربعة أهداف لهدفين.

ويطمح الأهلي للفوز باللقب للمرة الـ11 في تاريخه والثالثة له على التوالي في إنجاز لم يحدث من قبل في تاريخ القارة السمراء.

أما الوداد فيأمل في الفوز بلقبه الثالث في تاريخه.

ويدير النهائي تحكيميا الجنوب إفريقي فيكتور جوميز، فيما يتواجد على تقنية الفيديو الإثيوبي باملاك تيسيما.

وسيتولى الجنوب إفريقي زاخيل ثوسي سيويلا مهمة الحكم المساعد الأول، فيما سيكون سورو باتسوان من ليسوتو الحكم المساعد الثاني.

أما الحكم الرابع فسيكون الجنوب إفريقي هيلدر مارتينيز.

وسيكون الحكم المساعد الأول في تقنية الفيديو هو السوداني محمد عبد الله، أما المساعد الثاني فسيكون التونسي هيثم قيراط.

وستنطلق المواجهة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 3" و"بي إن سبورتس 1 بريميوم".

وسيتولى التعليق على المباراة رؤوف خليف.

والتقى الأهلي بالوداد 10 مرات من قبل عبر التاريخ، فاز المارد الأحمر في أربع مرات وهُزم في مباراتين.

فيما تعادل الفريقين في أربع مناسبات.