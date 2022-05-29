رغم خسارة الدوري والأبطال.. حافلة ليفربول تطوف شوارع المدينة

بعد أقل من 24 ساعة على خسارة لقب دوري أبطال أوروبا، طافت حافلة نادي ليفربول شوارع المدينة وسط حضور جماهيري كبير.

وخسر ليفربول لقب دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد بهدف فينيسيوس جونيور أمس الأحد.

وأعلن ليفربول في وقت سابق عن مسيرة ستطوف شوارع المدينة مهما كانت نتيجة لقب الدوري ودوري أبطال أوروبا.















































وجاء في بيان ليفربول: "المسيرة ستكون لإحياء ذكرى ضحايا كارثة ملعب هيسل والاحتفاء بلقبي الكأس (وقتها) وفريق السيدات اللي فاز بلقب دوري الدرجة الأولى".

وفاز ليفربول بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي والرابطة على حساب تشيلسي بركلات الترجيح.

وخسر ليفربول لقب الدوري الإنجليزي في الجولة الأخيرة بفارق نقطة واحدة عن مانشسر سيتي.

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🔴 🏆 Liverpool men's and women's team buses make their way to the City centre pic.twitter.com/yFjVkiDfrY — Football Daily (@footballdaily) May 29, 2022

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