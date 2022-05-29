رغم خسارة الدوري والأبطال.. حافلة ليفربول تطوف شوارع المدينة

الأحد، 29 مايو 2022 - 18:36

كتب : FilGoal

حافلة ليفربول في شوارع المدينة بعد نهاية الموسم

بعد أقل من 24 ساعة على خسارة لقب دوري أبطال أوروبا، طافت حافلة نادي ليفربول شوارع المدينة وسط حضور جماهيري كبير.

وخسر ليفربول لقب دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد بهدف فينيسيوس جونيور أمس الأحد.

وأعلن ليفربول في وقت سابق عن مسيرة ستطوف شوارع المدينة مهما كانت نتيجة لقب الدوري ودوري أبطال أوروبا.

وجاء في بيان ليفربول: "المسيرة ستكون لإحياء ذكرى ضحايا كارثة ملعب هيسل والاحتفاء بلقبي الكأس (وقتها) وفريق السيدات اللي فاز بلقب دوري الدرجة الأولى".

وفاز ليفربول بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي والرابطة على حساب تشيلسي بركلات الترجيح.

وخسر ليفربول لقب الدوري الإنجليزي في الجولة الأخيرة بفارق نقطة واحدة عن مانشسر سيتي.

اقرأ أيضا:

مؤتمر موسيماني: عليكم الحذر من مواجهة الأهلي

مؤتمر الركراكي: الأهلي هو ريال مدريد إفريقيا

موقف السولية من نهائي إفريقيا

صلاح يتوج بجائزة جديدة

ليفربول حافلة ليفربول الدوري الإنجليزي نهائي دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
يونايتد: رانجنيك لن يعمل كمستشار للنادي صلاح يتوج بجائزة أجمل هدف في موسم الدوري الإنجليزي تشيلسي يعلن التوصل لاتفاق نهائي لبيع النادي.. وموعد إتمام الصفقة هل يأتي مارش برجاله؟ ليدز يونايتد يعلن صفقته الصيفية الأولى أستون فيلا يعلن اتفاقه مع إشبيلية على ضم دييجو كارلوس فيرناندينيو يتوج بجائزة أقوى هدف في الدوري الإنجليزي لاعب ليفربول: أتوسل لـ صلاح يوميا ليوافق على تمديد عقده حارس مانشستر يونايتد يقرر الاعتزال
أخر الأخبار
رغم خسارة الدوري والأبطال.. حافلة ليفربول تطوف شوارع المدينة 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري - المصري (0) - (0) بيراميدز.. محاولات أولى 53 دقيقة | الكرة المصرية
الثاني على التوالي للفريقين.. فيوتشر يتعادل مع إيسترن كومباني 53 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - جاهزية السولية في المران الأخير تحسم موقفه من نهائي إفريقيا ساعة | الكرة المصرية
مباشر الصعود لـ الدوري الإنجليزي - نوتنجهام (1) - (0) هدرسفيلد.. ثلث ساعة أخيرة ساعة | الكرة الأوروبية
التشكيل - عمرو مرعي يقود هجوم المصري.. بيراميدز يتسلح بفخري لاكاي ساعة | الكرة المصرية
لمناقشة الترتيبات الأخيرة.. الخطيب يجتمع مع أعضاء إدارة الأهلي في المغرب ساعة | الكرة الإفريقية
فالفيردي: كان علينا تحمل الكثير أمام ليفربول.. وهذه قصتي مع المرحاض 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة إيهاب جلال الأولية - اختيار 44 لاعبا لـ منتخب مصر لمواجهتي غينيا وإثيوبيا على طريقة إنريكي 2 اقتحام وقنابل غاز وسرقة.. تأخير نهائي دوري أبطال أوروبا "للمرة الثالثة" 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: حكم المحكمة الرياضية؟ توقعنا القرار.. وانتهى وقت الكلام 4 مرتضى: أحد الإعلاميين سرب خبر توقيع بنشرقي لـ الأهلي.. وسنحقق أحلام الجمهور