بعد مران الأهلي الأخير.. علام والدرندلي يحضران نهائي دوري أبطال إفريقيا

حضر جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم مران النادي الأهلي الأخير في مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

جاء ذلك في ختام استعدادات الأهلي لمواجهة الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتنطلق المباراة في التاسعة مساء الثلاثين من مايو بتوقيت القاهرة.

وسيحضر علام المباراة في الملعب لمساندة ودعم الأهلي برفقة خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

ويبحث الأهلي عن لقبه الثالث على التوالي والحادي عشر إجمالا في دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الأهلي إلى النهائي بالفوز على وفاق سطيف الجزائري 6-2 بمجموع المباراتين.

فيما اجتاز الوداد عقبة بترو أتلتيكو الأنجولي بنتيجة 4-1 في مجموع المباراتين.

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