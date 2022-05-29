العامري: مندوب كاف أخبرنا بعدم وجود ضمان لحصول الأهلي على حصته كاملة من المدرجات

كشف العامري فاروق نائب رئيس الأهلي عن حالة من التعنت يواجهها النادي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، كاشفا عما قاله له مندوب الاتحاد في ملعب التدريبات.

وقال العامري فاروق في تصريحاته لقناة صدى البلد: "الأهلي يدافع عن حقوقه كاملة. تم التأكيد على ذلك في الاجتماع وكتب في محاضر رسمية. أرجو أن يتفهم الاتحاد الإفريقي ذلك. الأهلي اسم كبير وبطل إفريقيا".

وأضاف "رأينا بالأمس نهائي دوري أبطال أوروبا الذي أقيم في دولة محايدة والملعب مقسم مناصفة بين الفريقين".

وأوضح "من اللحظة الأولى قيل أننا سنحصل على 10 آلاف تذكرة، ومثلهم للوداد، وحين سألنا عن بقية التذاكر قيل أنها ستطرح للعامة".

وتابع العامري "ما هي العامة؟ الجمهور المغربي؟ قالوا لنا لا سنطرحه عبر نظام طرح التذاكر، قبل أن يتم غلقه حكرا على الجمهور المغربي. إذا أراد شخص حجز تذكرة قبل مجيئه من مصر لن يتمكن من ذلك".

وواصل "يجب أن ينتبه الاتحاد الإفريقي لذلك. ونحن نفصل فريقنا تماما عن كل هذه الأحداث. الفريق في كامل تركيزه ويعلم أن جماهير الأهلي خلفه".

واعتبر نائب رئيس الأهلي أن ما يحدث يتنافى مع الأعراف، قائلا: "إنها احتفالية بالنهائي، ولا يجب ممارسة ضغوط على الأهلي بهذا الشكل لمجرد أنه يطالب بحقوقه. ما يحدث يتنافى مع اللعب النظيف".

وأضاف "أخطرنا السفير المصري منذ ساعة عبر اتصال من محمود الخطيب رئيس النادي، وتم نقل تخوف جماهير الأهلي إليه".

وأوضح "عدنا لتونا من التدريب، مندوب الاتحاد الإفريقي قابلنا في ملعب التدريب وقال لنا إنه لا يمكنه أن يضمن لنا ألا يدخل الجمهور علينا".

وشدد فاروق على أهمية العلاقات بين الأهلي والمغرب وأنديته قائلا: "نحترم دولة المغرب الشقيقة والوداد والرجاء وليس لدينا أي مشكلة مع أي طرف. السلطات أمنت بعثة الأهلي على أعلى مستوى منذ أتينا إلى هنا. كل موقفنا مع مشاكل الاتحاد الإفريقي في عملية التنظيم وغياب العدالة عنها".

واختتم "هناك تعنت واضح وغريب بشكل غير مفهوم وغير مقبول، كأن الأهلي لا يمثل القارة الإفريقية".

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