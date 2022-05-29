نهائي إفريقيا - الأهلي يعلن تسلمه 2500 تذكرة فقط ويطالب السفارة المصرية بالتدخل

طلب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ورئيس بعثته تدخل السفارة المصرية في المغرب للعمل على تسهيل وتأمين دخول جماهير الأهلي في مباراة الغد ضد الوداد.

ويلعب الأهلي ضد الوداد نهائي دوري أبطال إفريقيا في "مركب محمد الخامس" بالدار البيضاء.

ووجه الخطيب طلبه إلى السفير المصري في المغرب ياسر عثمان بتكثيف التواصل مع الجهات المعنية، في إطار التنسيق الكامل مع السفارة المصرية بحسب وصف الموقع الرسمي للنادي الأهلي.

ويأتي ذلك نظرا لتدفق جماهير الأهلي من مختلف الأنحاء لحضور المباراة، في الوقت الذي لم تتسلم فيه البعثة سوى 2500 تذكرة فقط من أصل 10 آلاف تذكرة خصصها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" للنادي.

وأوضح الموقع الرسمي للنادي أن البعثة بذلت جهدا كبيرا في التواصل مع مسؤولي كاف واللجنة المنظمة للمباراة خلال الساعات الماضية للحصول على بقية التذاكر، ولكنها لم تتلق أي استجابة.

ولا تزال هناك أعداد كبيرة من الجماهير المصرية في حاجة إلى تذاكر لدخول المباراة، ولهذا جاء تواص رئيس الأهلي المبكر مع السفارة المصرية لتفادي أية أزمات عند دخول الجماهير غدا، والعمل على تأمينها وسلامتها في الوقت ذاته.

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