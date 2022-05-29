خبر في الجول - جاهزية السولية في المران الأخير تحسم موقفه من نهائي إفريقيا

يحسم المران الأخير جاهزية عمرو السولية للمشاركة مع الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي مع الوداد غدا الاثنين في نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب محمد الخامس.

وعلم FilGoal.com أن مدى جاهزية عمرو السولية في المران الأخير للأهلي ستحسم موقفه من المشاركة في نهائي دوري أبطال إفريقيا

وتعرض عمرو السولية للإصابة أمام طلائع الجيش في الدوري بنهاية إبريل الماضي ليغادر الملعب بعد 14 دقيقة بسبب الإصابة.

وتأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا للعام الثالث على التوالي بعدما تخطى عقبة منافسه وفاق سطيف الجزائري في نصف النهائي بستة أهداف لهدفين.

أما الوداد فوصل للنهائي بعدما تغلب على بترو أتليتكو الأنجولي بأربعة أهداف لهدفين.

ويطمح الأهلي للفوز باللقب للمرة الـ11 في تاريخه والثالثة له على التوالي في إنجاز لم يحدث من قبل في تاريخ القارة السمراء.

أما الوداد فيأمل في الفوز بلقبه الثالث في تاريخه.

ويدير النهائي تحكيميا الجنوب إفريقي فيكتور جوميز، فيما يتواجد على تقنية الفيديو الإثيوبي باملاك تيسيما.

وسيتولى الجنوب إفريقي زاخيل ثوسي سيويلا مهمة الحكم المساعد الأول، فيما سيكون سورو باتسوان من ليسوتو الحكم المساعد الثاني.

أما الحكم الرابع فسيكون الجنوب إفريقي هيلدر مارتينيز.

وسيكون الحكم المساعد الأول في تقنية الفيديو هو السوداني محمد عبد الله، أما المساعد الثاني فسيكون التونسي هيثم قيراط.

وستنطلق المواجهة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 3" و"بي إن سبورتس 1 بريميوم".

وسيتولى التعليق على المباراة رؤوف خليف.

والتقى الأهلي بالوداد 10 مرات من قبل عبر التاريخ، فاز المارد الأحمر في أربع مرات وهُزم في مباراتين.

فيما تعادل الفريقين في أربع مناسبات.

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