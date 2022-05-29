جمال علام: صلاح أيقونة الكرة المصرية.. يجب أن ندعمه جميعا

الأحد، 29 مايو 2022 - 22:43

كتب : أحمد الخولي

حسرة محمد صلاح بعد هزيمة ليفربول ضد ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا

شدد جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري على أن صلاح هو أيقونة الكرة المصرية مطالبا الجماهير المصرية بدعم قائد منتخب الفراعنة.

وخسر محمد صلاح مع ليفربول نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد بهدف دون رد.

وقال جمال علام في تصريحات للموقع الرسمي: "محمد صلاح أيقونة الكرة المصرية وخير قدوة للشباب المصري بعدما رفع سقف الطموحات والأحلام ورفع اسم مصر عاليا في مختلف المحافل الدولية".

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وأضاف "ما قدمه محمد صلاح مع ناديه ومنتخب مصر هذا الموسم يدعو للفخر بعد الفوز بلقب هداف الدوري للمرة الثالثة وفاز بجائزة أفضل لاعب من رابطة النقاد الرياضيين ولعب نهائي دوري الأبطال للمرة الثالثة كما قاد الفراعنة لنهائي أمم إفريقيا والمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم".

وواصل "محمد صلاح يستحق أن نرفع له القبعة باعتباره خير سفير للكرة المصرية والإفريقية، وبات الملهم لملايين الشباب في مصر والوطن العربى ورسخ العديد من المفاهيم الرائعة في عقول ونفوس الأطفال مثل الانتماء وحب الوطن وقهر الصعاب بالعزيمة والإصرار".

وأتم "أطالب الجماهير المصرية بضرورة دعم ومساندة محمد صلاح في هذا التوقيت من أجل استكمال المشوار ومواصلة الانجازات مع ناديه ومنتخب مصر".

يذكر أن صلاح من المنتظر أن ينافس على جائزة أفضل لاعب في العام من رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا.

وشارك صلاح في 51 مباراة مع ليفربول هذا الموسم، سجل خلالها 31 هدفا وصنع 16 آخرين.

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