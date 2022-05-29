الأمور لم تعد في يد الاتحاد.. أمير سعيود يشعل سباق الدوري السعودي

اشتعلت المنافسة على لقب الدوري السعودي قبل جولتين على نهاية المسابقة.

الاتحاد الذي اعتقد الجميع بأن تحقيق اللقب الأول في الدوري منذ 2009 بات قريبا، لم يعد مصيره في يده الآن.

خسر الاتحاد أمام الطائي بهدف دون رد سجله أمير سعيود في الدقيقة 51.

وفي نفس الدقيقة، كان الهلال يتقدم على أبها بهدف علي البليهي بعد صناعة ماتيوس بيريرا.

هدف عززه أوديون إيجالو في الدقيقة 80 ليؤمن ثلاث نقاط هامة للهلال الذي واصل صحوته تحت قيادة مدربه الجديد القديم رامون دياز.

الفوز رفع رصيد الهلال للنقطة 61 وهو نفس رصيد الاتحاد، ولكن الزعيم سيبقى في الصدارة مع تفوقه في المواجهات المباشرة.

الهلال سيلعب مع الفتح والفيصلي في آخر جولتين من الدوري، بينما سيواجه الاتحاد كلا من الاتفاق والباطن.

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