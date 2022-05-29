ماذا قال لاعبو ليفربول في احتفالية الموسم بعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا

وجه جوردان هندرسون قائد ليفربول شكره لجماهير الفريق عقب احتفالية نهاية الموسم، والتي تلت خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد بهدف دون رد.

وقال هندرسون في تصريحاته لقناة ليفربول: "إنه أمر مذهل. لم نكن واثقين حيال ما يجب علينا توقعه حين صعدنا على متن الحافلة".

وأضاف "لقد كانت ليلة الأمس محبطة، ولكن اللاعبون قدموا كل شيء. أقل ما يمكننا فعله هو شكر الجماهير على ما قدموه لنا طوال الموسم، فهو يعني الكثير لنا".

وأوضح "هذا ما تتمحور كرة القدم حوله. هذا سبب ما نفعله وهؤلاء (الجماهير) هم من نفعل ذلك لأجلهم".

وتابع هندرسون "هناك هوامش بسيطة في كرة القدم. أفترض أنكم يمكنك القول أننا كنا محظوظين بعض الشيء في المباراتين النهائيتين (كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي) بركلات الترجيح، كان الحظ في جانبنا".

وواصل "هذه هي كرة القدم ويجب أن تتقبلها كما هي. لقد كان موسما مذهلا قدمنا فيه كل شيء، ونتمنى أن نصبح أفضل في الموسم المقبل".

واختتم "يمكننا أن نعتبر ذلك مضمونا بالنظر لاستمراريتنا. في النهاية خرجنا ببطولتين، ولا يمكنك الفوز بكل شيء. سنعاود المحاولة مرة أخرى".

في الإطار ذاته قال أندرو روبرتسون ظهير الريدز: "بصراحة استيقظت صباحا في مزاج سيئ للغاية. الجميع كان كذلك. كنا محبطين للغاية، ولم نكن نحبذ فكرة الاحتفالية بعض الشيء".

وأضاف "ثم حين وصلنا إلى الحافلة لاحظنا أن أفضل جماهير العالم خرجت لأجلنا. رفع ذلك من روحنا المعنوية، ومنحنا نهاية أفضل لموسم صعب".

وأوضح "بالتأكيد كنا نريد الفوز بالنهائي الكبير، وحين لا تقلق بشأن كيفية استقبالك وما سيحدث بعد ذلك فهذا مميز. لقد منحونا شيئا نسعد به. تمثيلهم هو الشرف الأكبر لنا".

واختتم روبرتسون "يجب أن نظهر لهم التقدير. لقد كان موسما طويلا وشاقا لنا ولهم، حيث أنفقوا الكثير من الأموال، لقد نفدت تذاكر جميع مبارياتنا".

أيضا قال ديفوك أوريجي الذي سيغادر الفريق خلال الصيف: "كان موسما لا يصدق. قاتلنا على جميع الجبهات. فقط في ليفربول سترى مثل هذا الحب، حتى بعد الخسارة. أنا ممتن وسعيد للغاية".

وأضاف "سأفتقد هؤلاء الرفاق كثيرا. لقد قضيت 8 سنوات هنا وأشعر أني أتممت غرضي. أعتقد أننا في أيد أمينة، وهناك الكثير أمام هذا الفريق".

وقال بيب ليندرس المدرب المساعد: "هذا جنوني. رأينا روح جماهير ليفربول اليوم. هناك شيء أكبر من الفوز. حين تخسر وترى هذا الفخر، فهذا هو المستوى الجديد".

وتابع "أعتقد أنه العلاج الأفضل. لدينا الشعور بقدرتنا على الاستمرار مع هذا الفريق، وهذا يتخطى التفكير في الهزيمة".

كما قال جون أشتربرج مدرب حراس المرمى: "هذا يجعلك أكثر إصرارا على الفوز بالمزيد. السعادة التي تمنحها الجماهير للاعبين والجهاز الفني لا تصدق".

وأخيرا قال ترينت ألكساندر أرنولد ظهير ليفربول: "موسم مذهل. انتهى بإحباط ولكن الصورة الأكبر هي أننا فزنا ببطولتين. نشعر بالفخر حين ننظر إلى أي مدى وصلنا".

وأضاف "خسارة بطولتين يحبطنا بعض الشيء، ولكن لدينا بطولتين من أربعة، أكثر من أي فريق إنجليزي آخر".

واختتم "هذا يحفزنا للمحاولة مرة أخرى. لا يوجد شك أننا سنضع أيدينا على الألقاب مرة أخرى في الموسم المقبل".

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