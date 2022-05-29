يونايتد: رانجنيك لن يعمل كمستشار للنادي

أعلن نادي مانشستر يونايتد أن رالف رانجنيك المدير الفني السابق للفريق لن يشغل المنصب الاستشاري الذي كان من المنتظر أن يشغله في النادي بسبب متطلبات عمله كمدير فني لمنتخب النمسا.

وكشف رانجنيك ذلك في مؤتمر صحفي لمنتخب النمسا الذي يستعد لمباريات التوقف الدولي المقبل، قبل أن يصدر يونايتد بيانا عبر موقعه جاء على النحو التالي:

"نود أن نشكر رالف رانجنيك على الجهود التي قدمها كمدير فني مؤقت طوال الأشهر الستة الماضية".

"وفقًا لما تم الاتفاق عليه، سيركز رالف على مهمته كمدير فني لمنتخب النمسا فقط، ولذلك لن يشغل منصبا استشاريا في مانشستر يونايتد".

"نتمنى لرالف كل التوفيق في الفصل الجديد من مسيرته".

رانجنيك تولى مهمة تدريب الشياطين الحمر بشكل مؤقت حتى نهاية موسم 2021-2022 في ديسمبر الماضي.

وأعلن النادي قبل أسابيع تولي الهولندي إريك تين هاج للقيادة الفنية ليونايتد.

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المدرب الألماني سيخوض خلال أيام مع المنتخب النمساوي 3 مباريات ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية ضد كرواتيا والدنمارك وفرنسا.

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