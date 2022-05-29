خبر في الجول - صعوبة لحاق محمد عبد المنعم بنهائي إفريفيا

أصبح من الصعب لحاق محمد عبد المنعم مدافع الأهلي بمواجهة الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعلم FilGoal.com أن محمد عبد المنعم لم يتعافى من الإصابة في العضلة الضامة الذي يعاني منها حتى الآن.

وبذلك تصبح نسبة مشاركته في مباراة الوداد ضعيفة للغاية.

وتعرض محمد عبد المنعم للإصابة في مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي في الدوري.

ويلعب الأهلي ضد الوداد مساء غدا الإثنين في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022 الذي يقام في ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

ويخوض الأهلي مرانه الرئيسي مساء اليوم الأحد على ملعب المباراة. ويسبقه المؤتمر الصحفي لـ بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر.

وتأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا بعد عبور وفاق سطيف الجزائري في نصف النهائي، بينما تغلب الوداد على بترو أتلتيكو الأنجولي.

ويتولى الحكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميز إدارة المباراة. يوتواجد الإثيوبي باملاك تيسيما حكما لتقنية الفيديو.

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