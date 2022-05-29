تقييم صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا

الأحد، 29 مايو 2022 - 11:07

كتب : FilGoal

ليفربول - ريال مدريد - فينيسيوس - محمد صلاح

وقف تيبو كورتوا حارس ريال مدريد في وجه محمد صلاح نجم ليفربول وحرمه من تحقيق ثاني ألقابه في دوري أبطال أوروبا، فكيف كان تقييم المصري في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك النجم المصري كأساسي في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بفوز الملكي بهدف دون مقابل.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام ريال مدريد حسب الدرجات من 1 إلى 10.

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تقييم الدولي المصري تباين بين 5 و6 و7 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ6.8 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان المدافع إبراهيما كوناتي، فوصل متوسط تقييمه لـ8.2 درجة من عشرة.

صلاح كان الخطر الأكبر على مرمى ريال مدريد، إذ سدد 6 كرات على المرمى، لكن تألق الحارس البلجيكي قاد ريال مدريد للقب رقم 14 في تاريخه.

رصيد صلاح من الأهداف بلغ 31 هدفا خلال 52 مباراة لعبها هذا الموسم، 23 في الدوري كهداف للمسابقة، و8 في دوري أبطال أوروبا.

وأنهى صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 254 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 155 هدفا وأرسل 63 تمريرة حاسمة.

وتوج بستة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي 2022.

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