رومانو: ماني قرر مغادرة ليفربول هذا الصيف

الأحد، 29 مايو 2022 - 15:09

كتب : FilGoal

ليفربول - ريال مدريد - ساديو ماني

أوضح فابريتسيو رومانو صحفي سكاي سبورت المتخصص في أخبار الانتقالات أن ساديو ماني نجم ليفربول سيغادر الفريق هذا الصيف.

وينتهي عقد ماني مع ليفربول في يونيو 2023 ولم يتوصل الطرفان لاتفاق لتمديده.

وقال رومانو عبر حسابه الشخصي على تويتر: "لقد قرر ساديو ماني الرحيل عن ليفربول هذا الصيف".

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وأضاف "ماني جاهز لتجربة جديدة بعد سنوات عديدة مع الريدز، وسيبلغ ليفربول برغبته".

وتابع "بايرن ميونيخ أحد أقوى المرشحين لضم السنغالي، لكن الصفقة لم تكتمل بعد".

وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية قد قالت قبل أيام، إن ماني قريب من الانتقال لصفوف بايرن ميونيخ الموسم المقبل.

وأوضحت أن بايرن سيدفع 30 مليون يورو للحصول على خدمات ماني مستغلا وجود موسم واحد فقط متبقي في عقده مع الريدز.

وأضافت أن حسن صالح حميدتش المدير الرياضي بالعملاق البافاري عقد جلسة مع وكلاء اللاعب في مدينة مايوركا لبحث تفاصيل الصفقة.

وأشارت الصحيفة إلا أن بايرن يرى في ماني بديل مناسب لتعويض رحيل روبرت ليفاندوفسكي وكذلك يمكنه تعويض سيرجي جنابري الذي قد يغادر الفريق خلال الصيف الجاري.

صاحب الـ30 كشف في تصريحات لـ"سكاي سبورتس" عن تحديد مستقبله عقب الانتهاء من مواجهة ريال مدريد، السبت بنهائي دوري أبطال أوروبا. (طالع التفاصيل).

وشارك ماني في 42 مباراة مع ليفربول هذا الموسم، سجل خلالها 18 هدفا وصنع 2 آخرين.

ويلعب السنغالي في صفوف الريدز منذ انتقاله إليه قادما من ساوثامبتون في صيف 2016، حيث فاز معه بدوري أبطال أوروبا 2019 والدوري الإنجليزي في 2019-2020.

وخسر نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد يوم السبت.

وسجل فينيسيوس جونيور هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59.

وبذلك كرر ريال مدريد انتصاره على ليفربول في النهائي بعد الفوز عليه في عام 2018 بثلاثة أهداف لهدف.

وأصبح ذلك اللقب هو الأول لريال مدريد منذ عام 2018، ويواصل سيطرته في النهائيات بعدما خاضه 17 مرة لم يخسر فيهم سوى ثلاث مرات فقط.

أما ليفربول ففشل في التتويج بلقبه السابع ليعادل إنجاز ميلان، ويصبح آخر لقب حققه في عام 2019.

وخاض ليفربول النهائي 10 مرات فاز ست مرات وخسره أربع مرات.

وتوج كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد باللقب للمرة الرابعة في تاريخه ليصبح أول مدرب يحقق ذلك الإنجاز.

فيما فشل يورجن كلوب في الظفر به لثالث مرة بعدما توج به مرة واحدة فقط من قبل.

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ساديو ماني ليفربول ريال مدريد بايرن ميونيخ
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