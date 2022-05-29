كورتوا: أشعر بالأسف لما حدث مع جماهير ليفربول

يشعر تيبو كورتوا حارس ريال مدريد بالأسف لما حدث لجماهير ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتوج ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا للمرة 14 في تاريخه بعد الفوز على ليفربول بهدف دون رد في استاد دو فرانس في ظل تألق الحارس البلجيكي في حماية عرينه.

وقال كورتوا عبر حسابه الشخصي على تويتر: "أشعر بالأسف على جماهير ليفربول وطريقة معاملتهم في النهائي".

وأضاف حارس تشيلسي السابق "أتمنى أن يعود الجميع إلى المنزل بأمان".

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وأعلنت الشرطة الفرنسية اعتقال 68 شخصا بعد مشاهد الفوضى التي نشبت خلال مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا التي أقيمت في باريس بين ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي.

وذكرت الشرطة الفرنسية أن 174 شخصا تعرضوا للإصابة دون الكشف عن جنسيات المصابين.

وأعلن جيرالد دارمانين وزير الداخلية الفرنسي أن سبب الفوضى التي نشبت في نهائي دوري أبطال أوروبا سببها المشجعين الذين لا يحملون التذاكر وحاولوا الدخول إلى ملعب المباراة.

كشفت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن سبب إصابة الجماهير هو الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الشرطة الفرنسية تجاه الجماهير لتفريقهم.

وجاء في بيان الشرطة الفرنسية: "الآلاف من المشجعين البريطانيين سواء بدون تذاكر أو من يحملون التذاكر المزورة دخلوا عنوة إلى الملعب واعتدوا على المنظمين، وشكرا لجميع قوات الشرطة التي احتشدت في هذا اليوم الصعب".

يأتي ذلك وسط اعتراض من ليفربول على الأحداث التي سبقت المباراة وبسببها تقدم بطلب رسمي للتحقيق في طريقة معاملة السلطات الفرنسية لجمهوره في باريس.

وتأخرت بداية المباراة لمدة 36 دقيقة بسبب أعمال الشغب خارج ملعب سان دوني في باريس الذي احتضن نهائي دوري أبطال أوروبا.(طالع التفاصيل)

وتوج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا 2022 بعد الفوز على ليفربول بهدف دون رد في النهائي.

وسجل فينيسيوس جونيور هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59.

وبذلك كرر ريال مدريد انتصاره على ليفربول في النهائي بعد الفوز عليه في عام 2018 بثلاثة أهداف لهدف.

وأصبح ذلك اللقب هو الأول لريال مدريد منذ عام 2018، ويواصل سيطرته في النهائيات بعدما خاضه 17 مرة لم يخسر فيهم سوى ثلاث مرات فقط.

أما ليفربول ففشل في التتويج بلقبه السابع ليعادل إنجاز ميلان، ويصبح آخر لقب حققه في عام 2019.

وخاض ليفربول النهائي 10 مرات فاز ست مرات وخسره أربع مرات.

وتوج كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد باللقب للمرة الرابعة في تاريخه ليصبح أول مدرب يحقق ذلك الإنجاز.

فيما فشل يورجن كلوب في الظفر به لثالث مرة بعدما توج به مرة واحدة فقط من قبل.

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